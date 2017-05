Crazy! Jetzt gibt's Parfüm für die Nägel

Jetzt ist's vorbei mit der Bissigkeit!

Nagellack, du kleine bissige Badezimmernervensäge! Kaum schrauben wir dein Fläschchen auf, schon kneifst du uns in die Nase. Aber jetzt bist du endlich friedlicher geworden und schmeichelst unseren Riechzellen. Mit Blumen und Früchten. Mmmmmh! Öffnen wir die Augen, sehen wir außerdem deine volle Farbenpracht in Knallrot, Zartrosé, Leuchtendblau und Tiefschwarz. Nagellack, der wie unser Lieblingsparfüm duftet - wieso gibt es den nicht schon immer? Calvin Klein, Dior und Models Own hatten bereits schon Versuche mit duftenden Lacken gewagt, aber stets in limitierter Edition. Nicht zu vergessen natürlich diverse No-Name-Hersteller, die für Mädchen ab 5 Jahren Duftbleistifte und Nagellacke mit Rosenaroma im Spielzeuggeschäft platzieren. Jetzt wird's seriös. Der Duftnagellack ist im Luxussegment gelandet und will ernst genommen werden!

Adios Chemiegeruch!

Guerlain hat nachgelegt. Mit einem Nagellack, der nach dem Parfüm Petite Robe Noire duftet. Aromen von schwarzer Kirsche, Mandel und Beeren statt Eau de Chemie. In 9 Farben, ca 26 Euro (zum Beispiel über Douglas), auch als Base und Top Coat.

Ihr habt ein Herz für Bubble Gum oder Blaubeere? Kein Problem, auch die können lackiert werden, Casuelle bietet ebenfalls duftenden Nagellack an. Banane und frischer Apfel geht auch - von Scented (zu bestellen über Marlin-Shop).