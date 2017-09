45 Kilo weniger: So sieht Sian heute aus!

Ein Beitrag geteilt von Sian Ryan (@sianliftsweights) am 18. Aug 2017 um 7:10 Uhr





Nach einer Trennung möchten viele den berühmt-berüchtigten Neuanfang starten. Im Fall von Sian Ryan folgt auf den Schlussstrich eine komplette Verwandlung. Nicht nur äußerlich ist sie kaum wiederzuerkennen, sondern auch für ihre Gesundheit ging es steil bergauf.



Neuanfang nach ungesunder Beziehung



Wenig Sport und gerne viel essen – so sah das Leben von Sian und ihrem Partner aus. "Ich war in einer Beziehung, in der wir gemeinsam sehr viel aßen, wir gingen aus, verbrachten sehr viel Zeit im Pub und gingen oft aus, um etwas zu trinken." Doch als dieser sich nach einem Wochenendtrip wie aus dem Nichts von ihr trennte, brach für sie eine Welt zusammen.



Ein Beitrag geteilt von Sian Ryan (@sianliftsweights) am 15. Mär 2017 um 0:26 Uhr





"Das hat mich total überrascht und mein Herz war gebrochen. Ich ging damals ins Fitnessstudio, um aus dem Haus zu kommen und mich abzulenken."



Sian geht jeden Tag zum Sport – besonders Gewichtheben macht ihr Spaß. Außerdem ernährt sie sich ausgewogen und verzichtet dabei nicht auf Kohlenhydrate. Ihr Geheimnis: Meal-Prep! So hat sie durch das Vorkochen immer gesunde Gerichte auf Vorrat und kommt nicht in die Versuchung, zum Fast-Food-Laden um die Ecke zu gehen.



Sehr schnell bemerkt sie, wie die Pfunde immer weiter purzeln. "Das Gefühl, stärker zu werden und dabei auch noch Gewicht zu verlieren, hat mich angespornt bei der Sache zu bleiben."

Ein Beitrag geteilt von Sian Ryan (@sianliftsweights) am 2. Jan 2017 um 13:21 Uhr





Gesund und glücklich



Nach zwei Jahren hat sie 45 Kilo verloren und fühlt sich so fit wie nie zuvor. Heute ist sie zufrieden mit sich und hat ein ganz neues Körpergefühl und Selbstbewusstsein bekommen.



Über Instagram möchte sie anderen Frauen Mut machen, es ihr gleichzutun. Wir sind beeindruckt von so viel Durchhaltevermögen und ziehen den Hut vor Sians starkem Willen!