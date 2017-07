So cool und selbstbewusst zeigt sich Amy Schumer im Bikini auf Instagram

Schauspielerin Amy Schumer steht zu ihren Kurven und lädt ganz selbstbewusst ein Foto von sich im Bikini auf Instagram hoch. Bauch einziehen oder perfekt posieren? Nö! Sie präsentiert sich ganz entspannt mit gespreizten Beinen und dem einen oder anderen Speckröllchen. Es scheint, die 36-Jährige fühlt sich in ihrer Haut pudelwohl. Schaut euch das Video in ganzer Länge an.