Weil sie Sport macht: Ashley Graham erntet fiesen Shitstorm

Plus-Size-Star Ashley Graham ist eine Frau, die zu sich und ihrem Körper steht - und dafür lieben wir sie! Oft hält Ashley ihre Cellulite in die Kamera und beweist: Sexyness hat nichts mit der Konfektionsgröße zu tun und Frauen sind schön - ob mit Dellen oder ohne! Die 29-Jährige setzt damit ein Zeichen und macht anderen Frauen Mut.



Doch jedes Mal, wenn sich das Model beim Sport zeigt, wird es fies angefeindet. Immer wieder kommentieren einige User: "Du wirst niemals dünn sein, also hör auf, es zu versuchen" oder "Du brauchst dein Fett, um Model zu bleiben."



Doch das lässt Ashley nicht auf sich sitzen. Letztendlich hat Fitness nicht nur etwas mit der Figur zu tun. Auf Instagram kontert sie:



Nicht nur mit ihren Workout-Posts hat sich Ashley Graham Ärger eingefangen. Obwohl sie wohl derzeit eine der größten Verfechterinnen von Body-Positivity ist, gab sie kürzlich offen zu, dass es wohl nie eine Zeit geben werde, in der Frauen selbstbewusst mit ihrem Körper umgehen werden.



Es gibt Tage, an denen ich mich fett fühle. Ich bin nicht davon überzeugt, dass es einen Moment geben wird, in dem jede Frau dieser Welt aufwacht und sich pudelwohl fühlt. Ich will den Frauen die Werkzeuge geben, wenn diese Momente auftauchen. Manchmal kann es so einfach sein, dir selbst zu sagen, dass du wunderschön bist.