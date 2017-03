Dellen - na und? So sexy zeigt sich Ashley Graham am Strand

Ein Beitrag geteilt von STYLE&CURVE MAGAZINE (@styleandcurve) am 2. Mär 2017 um 8:01 Uhr

Ashley, du bist die coolste Socke am Strand!

Für ein Fotoshooting macht Ashley Graham (1,75 Meter, rund 90 Kg) im roten Einteiler eine mega heiße Figur. Dass am Po ein paar Dellen zu sehen sind, stört das millionenschwere Plus-Size-Model wenig. Ganz im Gegenteil! Anstatt die Dellen mit einem Handtuch oder Pareo zu verdecken, steht Ashley mit Stolz zu ihren heißen Kurven und Extrapfunden. So posiert sie mit tiefem Ausschnitt und Tanga selbstbewusst und unverblümt vor den Fotografen, fährt für ein Fotomotiv Jetski und spaziert am Strand. Der Beweis, dass man für einen Beach Body nur einen Strand und einen Körper braucht. Im vergangenen Herbst überraschte sie die Presse mit einer schmaleren Silhouette und ein paar verlorenen Pfunden. Das scheint wohl nun Schnee von gestern zu sein, denn Ashley ist praller denn je - und das ist auch gut so!

Graham als erstes Plus-Size-Model auf dem Cover der "Sports Illustrated"

Das Posieren in knapper Swimwear scheint der 28-Jährigen zu gefallen, denn vor kurzem wurde sie als erstes Plus-Size-Model auf dem Titel der 'Sports Illustrated' im Bikini abgelichtet. Im Interview sagt sie: "Als Kind war ich wie all die Mädels heutzutage, die unsicher sind, sich fett fühlen und Cellulite haben. Nur hatte ich niemanden, zu dem ich aufschauen konnte. Daher möchte ich all denen, die Zweifel an sich haben, Mut machen und ein Vorbild sein." Weiter so, Ashley!