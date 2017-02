Pigmentstörung, na und? Das ist die Kraft von Make-up

Die Kraft von Make-up

Auf den ersten Blick sieht der Instagram-Kanal der amerikanischen Make-up-Artistin zwar toll aus, unterscheidet sich allerdings nicht von vielen anderen Beauty-Blogs. Schauen wir uns ihre Make-up-Fotos ein wenig genauer an, dann fällt uns doch etwas auf: Die 25-jährige Amerikanerin leidet unter Vitiligo, einer Weißfleckenkrankheit, die sich über ihren gesamten Körper verteilt hat. Auch in ihrem Gesicht sind die Pigmentstörungen zu sehen. So haben sich um Laurens Augen helle Flecken gebildet. Davon abschrecken lässt sie sich allerdings nicht. Ganz im Gegenteil! Sie stellt ihre Augen gerne in den Fokus und zeigt ihren 300.000 Followern, was für eine Power Make-up haben kann.

Ein von Lauren Elyse (@laur_elyse) gepostetes Foto am 28. Apr 2016 um 13:58 Uhr

Lauren liebt es, ihre Augen in den Fokus zu setzen

Dass sich die Flecken weiter ausbreiten, fand Lauren zunächst nicht schön. Die junge Amerikanerin hat die Hautkrankheit allerdings als Chance gesehen, sich dadurch von der Masse abzusetzen und erst recht ihren Traum als Visagistin zu verwirklichen. Ob einen natürlichen Look oder ein ausdrucksstarkes Abend-Make-up: Lauren setzt besonders ihre schönen großen Augen in den Fokus und überschminkt manchmal die Flecken. Manchmal will sie jedoch genau auf sie hinweisen. Für sie ist es wichtig, sich wohl in ihrer Haut zu fühlen. Und Make-up kann genau da helfen. So schreibt sie unter einem ihrer Posts: "Ich verbringe nicht eine Stunde vor dem Spiegel, damit ich jemandem gefalle. Ich schminke mich für mich und damit ich mich so zeigen kann, wie ich mich fühle und nicht für irgendjemand anderen."

Wir sind von ihren künstlerischen Augen-Make-ups ganz begeistert und können und wollen da auch gar nicht wegschauen:

Ein von Lauren Elyse (@laur_elyse) gepostetes Foto am 6. Nov 2016 um 17:29 Uhr

Ein von Lauren Elyse (@laur_elyse) gepostetes Foto am 31. Jan 2017 um 5:22 Uhr