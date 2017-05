Wow! Cher rockt mit 71 Jahren halbnackt die Bühne

Da mussten wir alle direkt zweimal hinsehen: Als am Sonntagabend in Los Angeles die Billboard Awards verliehen wurde, stellte SIE alle jungen Kollegen in den Schatten. Cher ist, man mag es tatsächlich kaum glauben, mittlerweile 71 Jahre jung und warf sich zur amerikanischen Preisverleihung in ein Outfit, dass eigentlich gar keins ist. Vielmehr bestand ihr Look aus vielen einzelnen Glitzerfäden, die miteinander verbunden wurden und nur das Allernötigste verdecken. Funkelnder Hingucker: das rosa Kristallherz auf ihrer linken Brust. Was für ein Auftritt!

Cher: Supersexy mit 71 Jahren!

Da staunte auch das Publikum nicht schlecht und fragte sich: Wie schafft sie es nur, in ihrem Alter noch so knackig und in absoluter Topform über die Bühne zu tanzen? Wir waren jedenfalls sehr beeindruckt von der Performance. Da wunderte es auch nicht, dass die Sängerin im Laufe des Abends mit dem Icon Award ausgezeichnet wurde.



Übrigens: Während die Zuschauer ihren Auftritt mit viel Applaus und Lob anerkannten, saß ihr allergrößter Fan in der ersten Reihe. Ihr Sohn Chaz (48), der vor sieben Jahren noch eine Frau war und Chasity hieß, tanzte zu den Hits der Mutter mit.