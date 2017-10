Ihr Foto geht um die Welt - die Geschichte dahinter bewegt Tausende!

Ein Beitrag geteilt von Alexandra Cameron (@alex_cameron) am 3. Okt 2017 um 12:00 Uhr





Sie hat Tag für Tag schöne Frauen vor der Linse. Sie liebt ihren Job, doch die Liebe zu sich selbst nahm bei ihr langsam aber sicher ab. Alexandra zweifelte immer mehr an ihrem Körper - und wäre daran fast zerbrochen.



Ich lebe in einer Welt, in der ich durchgehend wunderschöne Frauen fotografiere. So oft, dass mein Selbstbewusstsein über die Jahre hinweg auf Null sank.



Auch wenn sie selbst die vermeintlichen 'Makel' an anderen Frauen als schön wahrnimmt, ist Alexandra mit sich selbst viel kritischer. "Ich fing an, mich mit ihnen zu vergleichen. Mir fiel auf, wie klein ich bin - ich fühlte mich neben den Frauen wie ein Hobbit", gesteht sie heute.



Was der Schönheitswahn der Gesellschaft mit einem macht ...

Die Fotografin hat versucht, sich dem Schönheitsideal der Gesellschaft anzupassen und nicht bemerkt, wie sehr sie das immer weiter runterzog. "Die ganze Welt bewundert dünne und attraktive Menschen. Und wenn du nicht in dieses Ideal passt, dann wird dir gesagt, dass du zumindest versuchen musst, genau so zu sein", erklärt Alexandra heute.



"Du wirst verurteilt, wenn du fett bist und vor allem, wenn du keinen gesunden Lebensstil hast. Die Gesundheitskultur hat sich in einen elitären Club verwandelt, in dem du verpönt wirst, wenn du einen Burger isst."



Ihr ungeschöntes Foto geht um die Welt

Alexandra wurde mit der Zeit bewusst, dass sie nur mit sich selbst zufrieden sein muss und nicht auf die Meinung der anderen hören sollte. Sie fasste all ihren Mut zusammen und hat nun ein unbearbeitetes Foto von sich gepostet.

"Wenn du als Fotograf Photoshop besitzt, hast du die Möglichkeit, alles an dir zu verändern. Es ist so einfach, meine Makel auszubessern - ich könnte mich sofort in die perfekte Version von mir verwandeln", erklärt die 31-Jährige auf Instagram.



Tschüss Schönheitswahn - Hallo Body Positivity!

Sie hat es nie für möglich gehalten, dass sie diesen mutigen Schritt jemals wagen würde, doch hinter diesem ungeschönten Foto steht vor allem eine wichtige Botschaft:



Ich will nicht unsichtbar sein oder wegen meiner Größe, meinem Bauch oder meiner Cellulite verurteilt werden. Ich will, dass es ok ist, einzigartig zu sein, dass es akzeptiert wird. Keine Elite, keine Schönheitsideale, keine Verurteilung!



Es sei wichtig, sich selbst zu lieben und zu akzeptieren – und das auch, wenn man sich unretuschiert zeigt.



Das bin ich. Ich hoffe, dass alle ihre Ängste ablegen können und sich mutiger und besser akzeptiert fühlen. Und ich hoffe, dass mich alle, die dem Schönheitsideal der Welt entsprechen, nicht verurteilen.



Ihre Geschichte trifft bei Tausenden auf einen Nerv und verbreitet sich rasant im Netz. Verständlicherweise! Wir finden: Von Alexandras Einstellung sollten wir uns alle eine Scheibe abschneiden. Also: Hört auf, euer wahres Aussehen zu verstecken! Ihr seid einzigartig - und das ist wundervoll!