Vom Sixpack zu Plus-Size: Hinter ihren Bildern steckt eine wichtige Botschaft

Latecia Thomas aus Los Angeles ist Plus-Size-Model. Doch das war sie nicht immer. Während sie uns heute mit ihren traumhaften Kurven verzaubert, ging es ihr noch vor ein paar Jahren darum, so durchtrainiert, wie möglich zu sein.

Das Vorher-Nachher-Bild auf Instagram zeigt Latecia zu Beginn ihrer Modelkarriere und heute. Der große Unterschied bei diesen Bildern liegt nicht nur in den verschiedenen Konfektionsgrößen, sondern vor allem in ihrem Wohlbefinden.

Viele Menschen werden sich diese Fotos anschauen und körperliche Vergleiche aufstellen und sagen, sie würden mich 'vorher' bevorzugen. Ich bevorzuge mich egal bei welchem Gewicht, solange ich glücklich bin. Es ist okay sich selbst zu lieben, egal welche Figur man hat.

Früher war sie dem Schlankheitswahn verfallen und strebte nach 'körperlicher Perfektion'. Doch innerlich sah es bei ihr alles andere als perfekt aus. "Ich erinnere mich wie unglücklich ich war in dem linken Bild. Ich hasste bestimmte Teile meines Körpers - besonders meinen Po und meine Oberschenkel, denn dort war und ist es für mich am schwersten abzunehmen. Ich hatte so viele Unsicherheiten, ich verglich mich mit anderen Frauen und hatte kein Selbstbewusstsein", so Latecia in ihrem Post.

Body-Positivity

Latecia möchte mit ihren Bildern zeigen, dass jede Konfektionsgröße hinreißend sein kann, solange man sich selbst liebt.

Seit ich meine Einstellung zum Leben geändert habe und gelernt habe, mich selbst zu akzeptieren, weiß ich, dass, wenn ich heute wieder so aussehen würde wie damals, ich viel glücklicher und zufriedener wäre als früher, weil ich gelernt habe, mich selbst zu lieben.

Wichtige Botschaft an alle Frauen

Letztendlich geht es nicht darum, ob man den gesellschaftlichen Normen entspricht, sondern um das innere Wohlbefinden. Daher appelliert sie an uns alle: