Frau stellt Pin-ups nach - mit einer wichtigen Botschaft!

Bunny Lucille wird in ihrer Kindheit Opfer häuslicher Gewalt. Lange hat sie mit den psychischen Folgen zu kämpfen, nie fühlt sie sich wirklich wohl im eigenen Körper. Nun möchte Bunny mit ihrer Vergangenheit abschließen und einen Neuanfang wagen.



Dabei helfen ihr Meditation und positive Affirmationen. "Ich habe eine intensive Phase hinter mir, die mir zeigte, wie ich mit mir selbst Frieden schließen kann", sagt sie gegenüber 'Yahoo Style'.



Tschüss Unsicherheiten!

Bunny entdeckt Hilda, eine Pin-up-Figur aus den 1950ern. "Ich habe ihre Bilder nachgestellt, weil sie mich so sehr an mich selbst erinnern." Mithilfe der Figur Hilda hat Bunny sich völlig neu erfunden. Nun will sie anderen Frauen Mut machen. "Ich habe einen Instagram-Account angelegt und begonnen, Bilder für ein positives Körperbild zu posten. Zuerst nur für mich selbst. Doch dann habe ich erkannt, wie diese Bilder auch anderen helfen können."



Feiert euch und eure Körper, Mädels!

Bunny möchte anderen Frauen zeigen, wie wichtig es ist, sich selbst zu akzeptieren. Und besonders die Botschaft von Hildas Erfinder, Duane Bryers, möchte sie in die Welt tragen: "Er zeigt uns, was er für sexy hält. Ich feiere diese Einstellung. Duane Bryers sagt: 'Du bist am sexiesten, wenn du du selbst bist'."

Mit ihren Bildern begeistert Bunny Lucille zahlreiche Frauen.



Je mehr ich mich selbst akzeptiere, desto mehr akzeptiere ich andere. Das ist es, was die Welt heilt. Es hat meine Perspektive auf die Menschen verändert. Sich zu kritisieren, hilft niemandem, am wenigsten dir selbst.



Bunny hat gelernt, sich selbst zu lieben, und empfiehlt uns allen: