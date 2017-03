Daniela Katzenberger: SO ungeschönt zeigt sie sich auf Facebook

Huch, was ist denn da passiert? Daniela Katzenberger kennen wir ja eigentlich nur perfekt geschminkt mit glatten langen Haaren oder schön drapierten Beach Waves. Doch dieser Anblick ist neu! Zusammen mit Ehemann Lucas Cordalis und ihrer kleinen Tochter steht sie zusammen beim Zähneputzen im Badezimmer, schaut müde in die Kamera und schreibt dazu "Keine Ahnung wer die sind ... aber wir putzen ihnen trotzdem mal die Zähne, ha ha". Und wir mussten auch direkt zweimal hinsehen - denn so einen tiefen und ehrlichen Einblick in ihren Alltag gibt Daniela Katzenberger nur selten.

Bei ihren Fans ist die 30-Jährige durch ihr angehauchtes Barbie-Image bekannt geworden. Umso erfrischender ihr jüngster Facebook-Post. Denn damit zeigt sie: Auch ein Fernseh-Star fällt nicht frisch geduscht und gestylt aus dem Bett - und ist damit eben auch herrlich normal. Auch ihre Fans freuen sich über so viel Offenheit. Darunter viele Mütter, die das Problem der durchwachten Nächte mit kleinen Kindern kennen dürften. Klein Sophia ist gerade mal ein Jahr alt und dürfte ihre Promi-Eltern ganz schön auf Trab halten. Und wenn wir uns das Bild ganz genau anschauen, dann sieht man, das sie auch beim Benutzen der Zahnbürste noch Nachhilfe bräuchte. Ihre Fans sind begeistert und wir sind es auch.

Wir finden: danke Daniela, für diese ungeschminkte Wahrheit! So viel Offenheit würden wir uns von sehr viel mehr Promis wünschen.