Crazy Echo 2017 – Stars in Glitzerfummeln und Hoodies

Es ist Echo - interessiert das noch jemanden?

Der Echo ist eigentlich der größte deutsche Musikpreis. Und einst rissen sich die Stars um Einladungen. Allerdings hat der Echo es irgendwie geschafft, seinen Ruf zu ruinieren. Jan Böhmermann ätzte im Vorfeld über die "seelenlose Kommerzkacke" und beschimpfte den deutschen Pop als "Bio-Musik aus industrieller Käfighaltung".

Nicht ohne Konsequenzen: Newcomer der Szene blieben in diesem Jahr gleich ganz weg, von Vielfältigkeit, die die Musikszene widerspiegelt, blieb keine Spur. Treue Immer-mal-wieder-Preisträger wie Marius Müller-Westernhagen und Campino nutzen die Gelegenheit, um mal wieder die Bühne zu stürmen – "Ü-50-Party ohne Hall" titelte der Spiegel.

Wurde das Schlimmste/Spannendste schon rausgeschnitten?

Selbst die ARD weigerte sich nach der öden Show im letzten Jahr, die Verleihung nochmal auszustrahlen. Trotz Konzeptänderung (es gab weniger Kategorien als zuvor) traute VOX sich keine Live-Ausstrahlung, sondern sendete erst einen Abend nach dem Event. Ina Müller, Siegerin in der Kategorie "Künstlerin national" witzelte: "Wenn ihr nicht gesehen habt, wie ich mich vor Freude nackt ausgezogen und einen dreifachen Flicflac über die Bühne gemacht habe, dann hat Vox das rausgeschnitten." Moderiert wurde die Veranstaltung von den VOX-Musik-Allzweckwaffen Xavier Naidoo und Sasha.

Spannung? Höchstens auf dem roten Teppich!

Interessant war es wohl nur auf dem roten Teppich, denn tatsächlich gab es einen weiblichen Promi, der in Hoodie ohne Hose kam. Brisanz kam höchstens auf, als Rammstein-Sänger Till Lindemann mit seiner Neuen auf dem roten Teppich an On-Off-Freundin Sophia Thomalla vorbeischlich. Die knutschte kurz vorher ebenfalls fremd und kommentierte cool: "Ich in London, Till in Berlin. Jetzt sind wir quitt". Na dann brauchen wir uns um Deutschlands Traumpaar wenigstens keine Sorgen zu machen.

Wir haben die (wenigen) Hingucker des Abends unter die Lupe genommen und zeigen euch die Top- und Flop-Outfits der Sternchen.