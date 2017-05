Mit diesen Posen seht ihr auf Fotos noch besser aus

1. Beine überkreuzen

Diese Pose ist perfekt für alle, die sich gerne eine Kleidergröße kleiner schummeln möchten. Einfach die Beine vorne überkreuzen, fröhlich in die Kamera lächeln oder verträumt in die Ferne schweifen, fertig!

<I am ready for lots of plaid, hot chocolate and holiday vibes 🌲♥️> http://liketk.it/2pI9D @liketoknow.it #liketkit #holiday #holidayprep #holidayready Ein von Blair Eadie / Atlantic-Pacific (@blaireadiebee) gepostetes Foto am 27. Nov 2016 um 11:42 Uhr

2. Wohin mit den Händen?

Eins der Hauptprobleme, wenn man für ein Foto posiert: Niemand weiß, was er mit seinen Händen machen soll. Am Ende hängen sie einfach neben dem Körper herab. Darunter leidet aber die komplette Körperhaltung! Deswegen ist es sinnvoll, sich schon VOR dem Foto Gedanken darüber zu machen, was man mit seinen Händen tun kann. Gute Beispiele dafür liefert zum Beispiel Bloggerin Leonie Hanne. Mal schnuppert sie an einem Blumenstrauß in ihrer Hand, hält einen Eiskaffee in die Kamera oder spielt an ihrer Tasche rum. Merke: Nichts macht ein Foto ansehnlicher, als eine gewisse Dynamik.

Eating my way through LA... I'm a little overwhelmed with all the options, but this place here is definitely one of my favs! See more on my snapchat: @ohhcouture. 🤓🍓🍇🍈💫 #LosAngeles #LA Ein von Leonie Hanne (@ohhcouture) gepostetes Foto am 6. Nov 2016 um 11:59 Uhr

3. Mit den Haaren spielen

Ihr habt gerade keine Requisite zur Hand, wollt eure Hände aber trotzdem für das Foto in eine sinnvolle Bewegung bringen? Dann fahrt euch doch einfach mal entspannt durch die Haare. Wir schwören euch: Das fühlt sich beim ersten Mal vielleicht etwas komisch an, aber auf einem Foto wirkt das wahre Wunder. Oder findet ihr nicht, dass das Bild von Bloggerin Rosie Londoner so direkt viel cooler aussieht?

Blue 💦🇬🇧 {Outfit link in bio} Ein von Rosie (@rosielondoner) gepostetes Foto am 10. Nov 2016 um 2:53 Uhr

4. Authentische Bewegungen

Noch ein super Trick, den wir uns von den Bloggern abgucken, ist das Gehen während des Fotoschießens. Was komisch klingt, sieht im Endeffekt total super aus. Denn eine schöne Dynamik schafft man nicht nur dadurch, dass man seine Hände und Arme in Position zu bringen weiß. Auch dadurch, dass man dem Fotografen vermeintlich zufällig vor die Linse läuft, macht ein Bild authentisch und schön. Gesehen haben wir diese Technik schon häufiger bei Bloggerin Julia Engel.

Another shot from one of last week's posts on galmeetsglam.com Seriously crushing on this bow neck sweater 🎀 (link in profile) #holidaystyle #bows #ootd #jcrew Ein von Julia Engel (Gal Meets Glam) (@juliahengel) gepostetes Foto am 26. Nov 2016 um 17:19 Uhr

5. Ein Rücken kann entzücken

Dieser Spruch gilt auch für das nächste Fotoshooting. Denn eine schöne Aussicht kann man nicht nur einfangen, in dem man sich der Kamera zuwendet. Auch genau das Gegenteil kann einen riesigen Effekt haben. So hat man als Betrachter des Bildes auch viel mehr das Gefühl, in die Situation einzutauchen. Deshalb ist diese Pose auch bei Models, Bloggern und Instagram-Stars weltweit sehr beliebt. Besonders praktisch: Diese Pose eignet sich perfekt für einen Bad-Hair-Day oder wenn man sich mal morgens nicht schminken wollte.



The tourist. 💂🏻🇬🇧💫 #London #MoveInMavi #HMootd Ein von Leonie Hanne (@ohhcouture) gepostetes Foto am 27. Okt 2016 um 11:42 Uhr

6. Der Blick über die Schulter

Diesen Trick kennen wir auch vom Roten Teppich: Promis lieben die Pose, bei der man der Kamera den Rücken zuwendet und verspielt den Kopf über die Schulter legt. Warum? Die Silhouette wirkt immer vorteilhaft und ein bisschen schmaler, als sie eigentlich ist.