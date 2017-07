Katy beweist: "Kleidergrößen sind absoluter Blödsinn!"

Ein Beitrag geteilt von WODtheFork (@wodthefork) am 14. Jul 2017 um 11:30 Uhr

Jede Frau kennt das: Wir probieren ein Kleidungsstück in unserer Konfektionsgröße an und müssen feststellen: Das sitzt hinten und vorne nicht. Trotzdem tun wir uns schwer damit, das Teil in einer Nummer größer anzuprobieren. Doch Katy zeigt uns: "Kleidergrößen sind absoluter Blödsinn!"

Die Instagramerin postete eine Foto-Collage mit zwei Bildern, auf denen sie exakt das gleiche Hosenmodell in derselben Konfektionsgröße trägt. "Dies sind beides Hosen in Größe 40. Der gleiche Laden, der gleiche Schnitt, die gleiche Größe, etc. Die eine Hose war einen Hauch zu groß und die andere passte nicht einmal über meine Oberschenkel. WAS?!", schreibt die Amerikanerin zu ihrem Foto.

Wichtige Botschaft an alle Frauen

Kleidergrößen sind nicht nur von Laden zu Laden unterschiedlich, manchmal passieren auch Produktionsfehler. Egal wie, die Größe sagt nichts darüber aus, ob jemand zugenommen hat oder nicht. "Der Grund, warum ich das teile, ist: Wenn du dich jemals in einer Umkleidekabine wiederfindest und bereit bist, in Tränen auszubrechen, weil etwas nicht passt, erinnere dich an DIESES Bild!", schreibt Katy.

Sie selbst hat das schon unzählige Male erlebt: "Teilweise trage ich Größe S, manchmal schaffe ich es nicht einmal in Größe L. Manchmal fällt mir Größe 40 von den Hüften und manchmal - wie in diesem Fall - kriege ich sie nicht einmal über meine Oberschenkel."

Wir sind wertvoll - egal welche Größe wir tragen!

Konfektionsgrößen sind nur Zahlen auf einem Etikett, von denen man sich nicht die Stimmung vermiesen lassen sollte. Ihr Fazit: