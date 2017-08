Friseurin entfilzt die Haare einer 16-Jährigen - aus einem traurigen Grund!

Viele junge Frauen wünschen sich von Zeit zu Zeit ein radikales Umstyling und lassen sich dann die Haare färben oder kurz schneiden. Doch die Geschichte einer 16-jährigen Amerikanerin ist einzigartig. Erzählt wird sie von der Friseurin Kayley Olsson, die davon so gerührt war, dass sie sie auf Facebook teilte.

Vor wenigen Tagen verfasste die Friseurin auf Facebook einen Post inklusive Vorher-Nachher-Fotos einer Kundin. Darauf sieht man eine junge Frau, die zunächst mit total verfilzten und verknoteten dunklen Haaren auf einem Stuhl sitzt und anschließend eine wahre Lockenmähne mit neuem Farbanstrich trägt. Dazu schreibt Kayley Olsson, sie habe einer ihrer schwierigsten Erfahrungen überhaupt gemacht. Denn der Wunsch der Kundin war ursprünglich ein anderer: Sie wollte eine Glatze.

Unter den Fotos der jungen Frau, die anonym bleiben soll, schildert sie den ungewöhnlichen Fall:

"Eine 16-jährige Kundin, die seit einigen Jahren unter schweren Depressionen leidet, kam in den Salon. Sie erzählte mir, dass sie sich so schlecht und wertlos gefühlt habe, dass sie nicht mal mehr in der Lage war, sich die Haare zu kämmen. Zuletzt ist sie nur noch aufgestanden, um zur Toilette zu gehen. (...) Für sie steht ein Foto-Termin in der Schule an. Als sie hereinkam, sagte sie nur, wir sollten alles abschneiden. Sie käme nicht mit den Schmerzen zurecht, die ein Auskämmen bereiten würden. Das brach mir mein Herz."