So viel Glitzer: Das ist die coolste Nacktgang der Welt

Wow - beim Anblick auf die Frauenkörper am leeren Traumstrand von Brisbane bleibt uns die Spucke weg. Auf Instagram präsentiert sich eine Mädelsgruppe splitterfasernackt. Ihre Körper sind lediglich mit Glitzer und in den schönsten Regenbogenfarben vom Hals bis zum Fuß bemalt. Mit der Aktion wollen sie auf Instagram bewusst machen, dass jede Frau und jeder Körper auf seine Weise schön ist. Egal ob dick, dünn, Cellulite am Po oder ein paar Kilos zuviel auf der Hüfte: Mit dieser positiven und gesunden Körpereinstellung wollen sie ihren Körper feiern und ihre Liebe zu ihm zeigen.

"Zusammen fühlen wir uns wie Supermodels"

Bonnie von busty_diaries ist Initiatorin der Aktion 'Glitter Extravaganza" und hat die Mädelstruppe für das besondere Shooting zusammengetrommelt. Der Cosmopolitan erzählt sie: "Keine von uns entspricht den typischen Vorstellungen, wie ein Model auszusehen hat. Aber zusammen bringen wir aus jeder Einzelnen das Beste heraus und fühlen uns wie Supermodels." In fünf Wochen wird Bonnie ihre Mädelsclique wieder zusammentrommeln, um ein neues 'Glitter Extravangaza'-Shooting zu organisieren. Wir freuen uns jetzt schon auf die tollen und positiven Glitzerfotos!

