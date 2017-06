DAS waren die schönsten Style-Momente von Helene Fischer

Schlagersängerin Helene Fischer kann mittlerweile auf eine 10-jährige Karriere zurückblicken. Innerhalb dieses vergangenen Jahrzehnts hat die 32-Jährige so einige Style-Highlights gehabt. Von einer feschen Kurzhaarfrisur über rote Glitzerfummel bis hin zu glamourösen Roben – bei Helene gab es viel zu sehen und styletechnisch äußerst viel Abwechslung. Die amüsantesten und schönsten Outfits haben wir euch in dem Video zusammengefasst. Schaut es euch an und lasst zehn Jahre Helene Fischer Revue passieren.