Realität vs. Photoshop: Plus-Size-Models zeigen den direkten Vergleich

Heutzutage ist es schwer zu erkennen, was real ist und was nicht. Bei den meisten Bildern in den sozialen Medien wird retuschiert, was das Zeug hält - ob bei Bloggern, Promis, aber mittlerweile auch bei 'Normalos'.

Zwei wunderschöne Plus-Size-Models, Diana Sirokai und Callie Thorpe, decken diese Scheinwelt auf. Gemeinsam mit der Fotografin Karina Polltavtceva zeigen sie, wie groß der Unterschied zwischen Schein und Realität sein kann – und das alles durch ein paar Klicks in Bildbearbeitungsprogrammen.



Photoshop vs. Realität

Der heftige Unterschied zwischen dem Original und dem bearbeiteten Cover-Bild: Beide Models haben zwar noch denselben Gesichtsausdruck und man könnte sagen, dass auch die Haare noch gleich geblieben sind, doch der Rest ist total verändert.



"Es ist kein Wunder, dass Frauen mit Unsicherheiten überladen sind", erklärt Callie zu dem Foto auf Instagram. "Jahrelang haben wir uns von den perfekt retuschierten und veränderten Bilder quer durch die Medien beeinflussen lassen", schreibt sie weiter.

Cellulite, na und?

Doch damit ist jetzt Schluss! Die Plus-Size-Models wollen uns alle daran erinnern, wie verfälscht die meisten Bilder in den sozialen Medien sind und zeigen uns, worauf es wirklich ankommt. Denn viel wichtiger ist es, sich selbst zu lieben und zu akzeptieren. "Ich finde, dass Diana und ich so, wie wir sind, perfekt aussehen. Zwei Freundinnen lächeln für ein Foto", so Callie selbstbewusst.



Wichtige Botschaft an alle Frauen

"Wir wollen Frauen zeigen, dass es okay ist, 'normal' auszusehen, Cellulite, Dehnungsstreifen und Bäuche zu haben, die nicht flach und straff sind", heißt es weiter - und wir können hier nur zustimmen! Denn je schneller wir uns als 'normal' akzeptieren, desto schneller können wir damit beginnen, uns so zu lieben, wie wir sind. Also Mädels, seid stolz auf euch und feiert euren Körper!