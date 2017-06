Fitness-Bloggerin enthüllt: So sehen Instagram-Fotos in Wahrheit aus!

Ein Beitrag geteilt von Imre Çeçen 🇳🇱🇹🇷 imrececen.com (@imrececen) am 4. Jun 2017 um 1:18 Uhr

Man mag es kaum glauben, aber auf den Instagram-Fotos seht ihr tatsächlich ein und dieselbe Person. Dazwischen liegen ungefähr 30-Sekunden in ihrer Entstehung und circa 30 Minuten Bearbeitung mit diversen Bildbearbeitungs-Apps, wie Photoshop oder Facetune.

Warum die Frau auf dem Bild die ganze Mühe für ein perfektes Foto auf sich nimmt? Sie ist Fitness-Bloggerin, ihr Aussehen ist ihr Kapital. Je erfolgreicher ihr Account, desto mehr Kunden buchen bei ihr Anzeigen und desto mehr Geld kann sie verdienen. Und wenn wir mal ehrlich sind, wissen wir doch alle, dass vermeintlich "perfekte" Fotos mehr Likes bekommen, als die, die die Wahrheit widerspiegeln.

So wird bei Instagram-Fotos getrickst: Bloggerin Imre Cecen deckt auf

Trotz der Scheinwelt, die sich bei Instagram nach und nach aufgebaut hat, decken immer mehr Blogger auf, wie normal ihre Fotos eigentlich in Wahrheit aussehen - bevor sie stundenlang bearbeitet werden. Auch die Fitness-Bloggerin Imre, die fast 300.000 Follower auf der Plattform hat, postete kürzlich ein herrlich normales Bild mit dem Titel: "Chillen am Pool - Instagram vs. real life".

Und obwohl wir eigentlich wissen, dass bei solchen Fotos IMMER geschummelt wird, egal ob Blogger, Promi oder mittlerweile auch Normalo, ist es doch immer wieder beruhigend zu sehen, dass wir alle gleich sind. Mit der richtigen App könnten wir solche Bilder wohl alle produzieren. Doch wollen wir das? Sind "normale" Posts nicht die sympathischeren?

Übrigens: Die Bloggerin hat noch mehr ehrliche Foto-Vergleiche gepostet, bei denen sie beweist, dass verschiedene Positionen, Lichtverhältnisse und sogar Tageszeiten den Körper auf einem Bild komplett unterschiedlich aussehen lassen können:

Ein Beitrag geteilt von Imre Çeçen 🇳🇱🇹🇷 imrececen.com (@imrececen) am 14. Mai 2017 um 1:16 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Imre Çeçen 🇳🇱🇹🇷 imrececen.com (@imrececen) am 28. Mai 2017 um 1:12 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Imre Çeçen 🇳🇱🇹🇷 imrececen.com (@imrececen) am 23. Apr 2017 um 0:29 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Imre Çeçen 🇳🇱🇹🇷 imrececen.com (@imrececen) am 30. Apr 2017 um 1:30 Uhr

Ihr wolltet schon immer mal wissen, wie Blogger das perfekte Food-Foto für Instagram machen? Hier haben wir die besten Tipps und Tricks für euch zusammengestellt: