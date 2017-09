Intimes Fotoshooting: So macht Stephanie anderen Frauen Mut

Lange fühlt sich Stefanie unwohl in ihrem Körper. "Ganz ehrlich, ich habe mich noch nie so attraktiv gefühlt", erzählt die Texanerin gegenüber 'Huffington Post'. Dass sie sich jemals freizügig vor eine Kamera wagen würde, hätte Stephanie wohl nie von sich gedacht. "Ich erinnere mich noch daran, als ich in der Mittelstufe war und mich im Spiegel betrachtet habe. Ich habe mich gewundert, warum mein Bauch nicht so ist, wie er eigentlich sein soll", so die Amerikanerin.







Doch mit der Zeit wird sie immer selbstbewusster. "Mit den Jahren habe ich gelernt, die Tatsache zu akzeptieren, dass ich immer Plus-Size sein werde." Dabei spielt ihr Verlobter Arryn eine große Rolle. Er war immer eine große Unterstützung für sie.



Die Liebe gibt ihr Kraft

Das Paar plant deswegen ein erotisches Fotoshooting anlässlich ihrer Verlobung. Auch wenn es für Stephanie eine wahre Herausforderung darstellt, nimmt sie all ihren Mut zusammen. "Ich war so nervös, die Bilder zu sehen. Ich wusste nicht, was ich erwarten sollte." Doch das Ergebnis überwältigt sie: "Als ich das Album sah, war ich geschockt. Ich sehe so verliebt und selbstbewusst aus. Jeder sollte die Möglichkeit haben, sich in diesem Licht zu sehen. Es hat mir wirklich die Augen geöffnet", erzählt sie.







Body Positivity

Dieses Fotoshooting hat Stephanie in ihrer Person gestärkt und sie möchte allen anderen Frauen Mut machen. Denn keine sollte sich von den gängigen Schönheitsidealen beeinflussen lassen: "Ich trage gerne Kleidung, die ich liebe, aber die von der Gesellschaft nicht wirklich als 'angemessen' angesehen wird für üppigere Frauen. Zum Beispiel Crop-Tops, enge Shirts, kurze Kleider oder Shorts. Ich laufe mit erhobenem Haupt, lächele und schäme mich nicht für mich selbst."



Letztendlich kommt es nicht darauf an, ob man ein paar Kilos zu viel auf den Hüften hat. Stephanie und Arryn beweisen mit ihren Bildern, auf was es wirklich ankommt. "Es gab in unserer Beziehung nie eine Zeit, in der er mir ein schlechtes Gefühl gegeben hat oder mich irgendwie unsicher über irgendeinen Teil meines Körpers fühlen lassen hat", erzählt sie. "Er liebt mich so, wie ich bin. (...) Er sagt mir immer, ihn interessiert nicht wie ich aussehe, ich wäre ohnehin wunderschön."