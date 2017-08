Die Mager-Zeiten sind vorbei: Jessica Simpson hat wieder zugelegt

Jessica Simpson ist wohl der Star, der am meisten mit dem Jo-Jo-Effekt zu kämpfen hat. Mal ist die 37-Jährige extrem schlank und zierlich, mal kurvig oder ultra trainiert. Nun scheint die Sängerin sich nicht länger vom Diät-Wahn Hollywoods verrückt machen lassen zu wollen.

Zwar absolviert die Blondine angesichts ihrer Muskel-Beine wohl noch immer ein straffes Fitness-Programm, doch zumindest das Kalorienzählen gehört offenbar der Vergangenheit an. Auf den neuesten Paparazzi-Bildern wirkt Simpson tiefenentspannt und glücklich.







Ihre neuen Kurven setzt Simpson dabei in hautengen Outfits in Szene. Jeder soll sehen, dass sich die Zweifach-Mama pudelwohl fühlt. Ihre Fans sind begeistert und vermuten sogar, dass sich ein süßes Geheimnis hinter dem neuen Body verbirgt. Ob das kleine Bäuchlein, das Jessica so stolz zur Schau trägt, ein Babybauch ist?