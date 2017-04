Gruselig! Das soll der neueste Beauty-Trend sein? 😱

Diese Bilder von Lippenverkleinerungen können wir nur sehr schwer ertragen. Sie zeigen zugenähte Lippen wie aus einem Horrorfilm! Dennoch sind sie keine Fake-Bilder, sondern demonstrieren den neuesten OP-Trend, der gerade aus Asien zu uns schwappt. Lippenverkleinerung (zu englisch Lip Reduction) nennt er sich und ist der Gegentrend zu dem, was uns Hollywood derzeit noch vorlebt. Wirft man einen Blick auf Rosie Huntington-Whiteley, Angelina Jolie oder Julia Roberts - dann haben sie alle ein Merkmal gemeinsam: wohl geformte und vor allem voluminöse Lippen. Doch dieses Schönheitsbild soll nun der Vergangenheit angehören.

Ein Beitrag geteilt von เสริมจมูกปากกระจับ หมอเปิ้ล👄👃🏻 (@mor.ple_surgery) am 1. Apr 2017 um 8:10 Uhr

Volle Lippen sollen jetzt out sein?

Wir haben uns bei dem Anblick der Fotos unter dem Hashtag #lipreduction ziemlich gegruselt. Ob und wann er wohl nach Deutschland kommt? Die Bilder beweisen anhand der Zahnspangen traurigerweise auch eins: Zu den Kunden gehören wohl vermehrt Jugendliche oder junge Erwachsene.

Wie wird eine Lippenreduktion vorgenommen?

An der Lippeninnenseite wird ein Stück Schleimhaut mit Bindegewebe entfernt und die Lippe vertikal zugenäht. Wenn die Nähte nach ca. 10 Tagen entfernt werden, sollen keine Narben bleiben. Bei diesen Schockbildern fast unvorstellbar! Zudem ist in den ersten Tagen Schonkost Pflicht. Ganz preisgünstig wird der Eingriff mit mehreren tausend Euros nicht sein. Man sollte sich also genau überlegen, ob dieser Eingriff es einem Wert ist. Eine mit Hyaluron oder Botox aufgespritzte Lippe kann diese Methode im übrigen nicht rückgängig machen. Hier gibt es mehr Infos dazu.

In Deutschland wird eine Lippenverkleinerung oftmals aufgrund einer Krankheit (wie Trisomie 21) oder einer ethnisches Zugehörigkeit, die große Lippen mit sich bringt, durchgeführt. Allerdings ist die Nachfrage noch nicht groß. Im Gegenteil zu Thailand: Dort scheint die OP schon die Masse erreicht zu haben.

Ein Beitrag geteilt von เสริมจมูกปากกระจับ หมอเปิ้ล👄👃🏻 (@mor.ple_surgery) am 4. Jan 2017 um 8:18 Uhr

Ein Beitrag geteilt von เสริมจมูกปากกระจับ หมอเปิ้ล👄👃🏻 (@mor.ple_surgery) am 9. Apr 2017 um 4:17 Uhr