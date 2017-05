Zu dick für den Runway? Dieses Model-Posting geht um die Welt

Wenn man sich im Fernsehen oder im Internet die neuesten Bilder der Fashion Weeks und der dazugehörigen Models ansieht, bleibt immer ein bitterer Beigeschmack hängen. Denn wirklich jedem fällt auf: Die meisten jungen Damen auf den Laufstegen sind einfach sehr dünn und haben auf weibliche Teenies nicht immer einen guten Einfluss. Besonders schockierend wird es, wenn man hört, dass eben jene Models ZU DICK sein sollen. Ganz aktuell beschäftigt das Netz der Fall von Ulrikke Hoyer. Das dänische Model berichtet auf ihrem Instagram-Kanal über negative Erfahrungen, die sie bei einem Casting für Louis Vuitton in Kyoto (Japan) machte.

Unter ihren neuesten Instagram- und Facebook-Post schreibt die 20-Jährige:

Nach einer 23-stündigen Reise kam ich nachts in Tokyo an. Am Donnerstag um 3:30 Uhr hatte ich mein Fitting. An dem Tag hatte ich ein sehr kleines Frühstück und trank nur Wasser und Tee vor der Anprobe, denn so machen wir das alle … Ich probierte mein Kleid und meinen Mantel an, wechselte meine Schuhe und Hosen mehrere Male (….). Direkt danach bekam ich einen Anruf von meiner Agentur, die mir mitteilte, dass ich am nächsten Tag nochmal zur Anprobe kommen müsste. (…) Später rief mich meine französische Agentur an und sagt mir, dass die Bookerin Alexia sagte, dass es während des Fittings Probleme gegeben hätte. Ihrer Meinung nach hätte ich einen sehr aufgeblähten Bauch und ein aufgedunsenes Gesicht gehabt. Sie ließ mir nahe legen: "Ulrikke sollte für die nächsten 24 Stunden nur noch Wasser zu trinken." (…)

An dem Abend lud Louis Vuitton alle Models zum Dinner und Karaoke ein und ich blieb extra hungrig zu Hause im Bett. Ich wollte nicht einer Frau gegenübersitzen, die gerade zum Ausdruck gebracht hatte, dass sie denkt, ich brauche kein Essen. Um halb drei nachts wachte ich extrem hungrig auf. Das Frühstück startete um 6.30 Uhr und ich aß das absolute Minimum. Ich hatte Angst, dass Alexia auch da ist, aber zu meinem Glück erschien sie erst um 8 Uhr, als mein Teller schon abgeräumt war. Sie sagte "Guten Morgen" zu mir und den anderen Girls und schaute mich an. Anschließend dann auf meinen nicht existierenden Teller und dann wieder auf mich. Sie checkte, ob ich was gegessen hatte.

Bevor ich am gleichen Tag zur erneuten Anprobe kommen konnte, bekam ich den Anruf meiner Agentur, dass Louis Vuitton beschlossen hat, mich aus der Show zu streichen und mich zurück in den Flieger nach Hause zu setzen.