Fieses Mobbing trotz Abnehmerfolg – aber ihre Antwort ist perfekt!

Die Amerikanerin Jacqueline wog mehr als 250 Kilo, dann schaffte sie es, mehr als die Hälfte ihres Gewichts zu verlieren. Heute ist sie stolz auf ihre Disziplin und ihren Abnehmerfolg. Für sie ist es dennoch eine Überwindung, sich am Strand im Badeanzug zu zeigen:



Als wir vor ein paar Wochen im Urlaub in Mexiko waren, zog ich seit einer Ewigkeit wieder einen Badeanzug an und das sogar ohne mich noch zusätzlich zu verhüllen. Ich war nervös, mich so zu zeigen. Irgendwie fühlte ich mich noch immer wie dieses 250-Kilo-Mädchen. Und dann passierte es.

Von Fremden ausgelacht

Ein junges Paar machte am Pool offensichtlich Witze über sie. Doch wie so oft, findet man in solchen Momenten nicht die richtigen Worte, um den Leuten die Meinung zu geigen. Auf Instagram postet sie nun ein starkes Statement, das alle Mobber wach rütteln sollte.



Um ehrlich zu sein, das stört mich immer noch. Aber ich lasse mich von solchen Menschen nicht mehr angreifen. Die kennen mich nicht. Die wissen nicht, dass ich mir regelrecht den Hintern abgerackert habe und über 170 Kilo verloren habe.



"Deshalb habe ich gelacht"

Die Menschen wissen nicht, dass Jacqueline sich gerade von Operationen erholt, bei denen sie sich überschüssige Haut hat entfernen lassen. Aber genau deshalb dürfen sie nicht über sie urteilen: "Sie haben einfach kein Recht da zu sitzen, auf mich zu zeigen und sich lustig zu machen. Deshalb habe ich gelacht."



Auch wenn es für Jacqueline erst ein Moment der Aufregung war, bemerkte sie eine Veränderung bei sich selbst. "Ich atmete tief durch, grinste und stieg in den Pool. Das war ein triumphierender Moment für mich. Ich habe mich verändert. Ich bin nicht mehr dasselbe Mädchen. Ja, ich habe immer noch viel lose Haut, ich fühle mich zuweilen noch unsicher, aber was zählt ist, wie du darauf reagierst. Wie du dich fühlst."



Wichtige Botschaft an uns alle



Letztendlich geht es nicht darum, was andere von einem denken, sondern es geht um das eigene Körpergefühl.