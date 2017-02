Ratespiel: Erkennt ihr den Star?

Ein Beitrag geteilt von Drew Barrymore (@drewbarrymore) am 17. Feb 2017 um 15:39 Uhr

Hach Drew, wir lieben dich dafür, dass du dich so herrlich normal auf Instagram präsentierst. Die US-Schauspielerin (ganz aktuell auf Netflix mit der Serie 'Santa Clarita Diet' zu sehen) hat nämlich auf ihrem Kanal Fotos von ihren Beauty-Ritualen und Pflegeprodukten hochgeladen. Und Drew ist mittendrin statt nur dabei!

Ein Beitrag geteilt von Drew Barrymore (@drewbarrymore) am 18. Feb 2017 um 11:43 Uhr

Ach du Schreck - die Drew macht Grusel-Selfies

Unter dem Hashtag #beautyjunkieweek postet Drew seit ein paar Tagen munter drauf los: So testet die 42-Jährige hautberuhigende Gesichtsmasken, pflegende Lippenbalsame und zeigt ihre Langzeit Beauty-Favoriten. Natürlich hält sie das alles im Selfiemodus fest. Da kann es eben vorkommen, dass sie ein Schreck-Selfie von sich mit eingetrockneter Maske postet.

Ihre Lieblingsprodukte, die für sie unverzichtbar sind: das Mizellenwasser von Bioderma und die Shampoos und Reiniger der Kult-Marke Dr. Bronner. Auch gibt sie vor ihren über sechs Millionen Followern offen zu, dass sie unter schlechter Haut leide und dementsprechend zu Akne bekämpfenden Produkten zurückgreifen müsse. Selbstverständlich hat sie ihr überaus gut gefülltes Badezimmerschränkchen mit Pflegeprodukten auch abfotografiert:

Ein Beitrag geteilt von Drew Barrymore (@drewbarrymore) am 15. Feb 2017 um 18:35 Uhr

Beauty-Junkie Drew

Doch ihren Beauty-Tipp Nummer eins können wir uns nicht im Drogeriemarkt kaufen. So kommentiert sie unter einem ihrer Fotos: "Es kommt nicht darauf an, etwas auf sein Gesicht zu schmieren, sondern wie man sich fühlt. Manchmal braucht man einfach eine frische Kokosnuss und seine Freundinnen, um sein strahlendes Lächeln zu zeigen." Wie recht sie hat! Wir sind gespannt, was Drew noch in ihrer Beauty Junkie Week postet.