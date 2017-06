Video: Diese Stars haben sich einer Schönheits-OP unterzogen

Immer perfekt und immer faltenfrei - so präsentieren sich Hollywoodgrößen auf dem Roten Teppich. Doch nicht jedes Stupsnäschen und jede voluminöse Lippe sind von Gott gegeben. Wer hat was beim Beauty-Doc verschönern lassen und sich einer plastischen Chirurgie unterzogen? Wir haben bei Meg Ryan, Pamela Anderson und Co. mal ganz genau hingeschaut und entdeckt, dass nicht alles von Natur aus so ist. Schaut euch das Video mit den krassesten Vorher/Nachher-Bildern der Stars an!