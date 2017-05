Unglaublich! Diese Frau erkennst du nach der Verwandlung nicht wieder

Ein Beitrag geteilt von saramay_24 (@saramay_24) am 10. Apr 2017 um 9:23 Uhr

Das sieht man mal wieder, was ein bisschen Make-up, ein guter Haarschnitt und eine neue Haarfarbe bewirken können. Holly, die den Wachdienst auf einer Plantage aus dem US-amerikanischen Ort Destin macht, hat sich einer kompletten Verwandlung unterzogen. Der Grund dafür: ihre bevorstehende Hochzeit. Dennoch hätte Holly sich nicht im Leben erträumt, dass Friseur Jeremy Hartfield und Coloristin Sara May des ‚Avantgarde Salon’ eine solche optische Veränderung bewirken können. Der amerikanischen Beauty-Plattform Allure verriet der Salon, dass Holly sich ihre Rapunzemähne nie abgeschnitten hätte, weil ihr Vater ihr immer gesagt hätte, eine Frau wäre nur schön, wenn sie lange Haare hätte. So ein Quatsch!

Die krasse Verwandlung von Holly

Um Holly einen komplett neuen Look zu verpassen, wurden ihre Haare um ganze 60 Zentimeter auf Kinnlänge abgeschnitten. Der goldene Blondton wich einem aschigen Eisblond, die krause Haarstruktur wurde in weich fallende Beach Waves gelegt. Zusätzlich hat Holly ein leichtes Make-up und auffällige Smokey Eyes geschminkt bekommen. Auch die schlabbrige Kleidung hat sie zur Seite gelegt und sie gegen einen figurbetonten Overall getauscht.



Die neue Holly mit LOB - kaum wiederzuerkennen!



Insgesamt hat die Verwandlung über ganze sieben Stunden gedauert. Die investierte Zeit hat sich mehr als gelohnt. Holly ist beim direkten Vorher/Nachher-Vergleich nicht mehr wiederzuerkennen und ein völlig neuer Typ. Äußerst großzügig zeigte sich der Friseur: Gegenüber Allure verriet der Salon, dass sie Holly ein Jahr lang umsonst stylen, damit sie ihren Look auch nach der Hochzeit behalten kann. Schließlich muss der neue Style ja auch mehr als geübt sein.