Wie diese 26-Jährige lernte, ihre Falten zu lieben

Die 26-Jährige hat einen harten Weg hinter sich

Sara leidet unter einer unheilbaren Krankheit namens Ehlers-Danlos-Syndrom. Sie war erst 10 Jahre alt, als sie die Diagnose bekam.

Ein Beitrag geteilt von Sara Geurts (@sarageurts) am 23. Aug 2016 um 9:57 Uhr

Ich habe gelernt, meine Falten zu lieben. Allen, die am Ehlers-Danlos-Syndrom leiden, möchte ich sagen, DU BIST SCHÖN und du kannst alles erreichen, was du willst.

Ein Beitrag geteilt von Sara Geurts (@sarageurts) am 3. Jul 2017 um 9:42 Uhr

Jede Unvollkommenheit erzählt eine Geschichte über dich – und wer du bist!

Was ist das Ehlers-Danlos-Syndrom?

Bei dieser unheilbaren Krankheit legt sich die Haut in starke Falten und zieht sich nicht wieder zusammen, da eine Störung der Kollagen-Synthese vorliegt. Auch die Gelenke, Gefäße, Muskeln, Bänder, Sehnen und inneren Organe sind betroffen. Gelenke sind teilweise extrem überdehnbar. Das Ehlers-Danlos-Syndrom ist eine seltene Erkrankung. Man schätzt die Häufigkeit auf 1:5.000 bis 1:10.000. Die betroffenen Patienten sollten auf ausgeprägte Belastungen der Gelenke verzichten und sich aufgrund der schlechten Wundheilung möglichst nicht verletzen.

Wie hat Sara gelernt, mit der Krankheit umzugehen?

Natürlich konnte die 26-Jährige nicht immer so offen mit ihrer Krankheit umgehen und litt viele Jahre darunter, anders als ihre Freunde auszusehen. Während ihrer High School-Zeit versuchte sie alles, ihre in Falten liegende Haut zu verbergen. Erst mit 22, 23 Jahren begann sie, sich selbst anders wahrzunehmen und versuchte, ihren Körper in seiner Einzigartigkeit lieben zu lernen. Inzwischen arbeitet Sara als Model und wird häufig für Kampagnen zum Thema Body Love eingesetzt. Als die ersten Fotoshootings veröffentlich wurden, war Sara überwältigt vom positiven Zuspruch und endlich überzeugt, das Richtige zu tun.

Meine Haut war meine größte Unsicherheit, aber jetzt finde ich, ist sie das schönste überhaupt.

Sara wünscht sich, dass sie mit ihrer Geschichte die gesellschaftliche Norm von Schönheit verändern kann. Und den Menschen vermitteln, dass Einzigartigkeit wahre Schönheit bedeutet.