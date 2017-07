Fitness-Star Sophia Thiel nimmt zu und wird dafür angefeindet – doch sie hat die beste Antwort!

Heute mal ein stinknormales Trainings (Booty-Check) Bild, ganz ohne super-verdrehter Pose haha.. 😜✌🏻😅 👉🏻 Heute würde ich aber gerne mit euch über ein Thema schreiben und mich interessiert hierzu eure ehrliche Meinung! 💭 Mir ist bewusst, dass ich in meinen neuesten Fotos und Videos fülliger und undefinierter als sonst aussehe und weniger Bilder von einem gestähltem Sixpack hochlade und das aus einem einzigen Grund - weil ich zur Zeit keines habe! 🙊🙈 Fühle ich mich dadurch nun weniger Wert oder schäme mich?! Nein, EIGENTLICH nicht, da ich mit der Zeit meinen Körper in jeder Form gelernt habe zu akzeptieren - doch vor allem hier auf Social Media kommt mir es manchmal so vor, als wäre Gewichtszunahme ein absolutes Unding und so erntet man dann auch schnell (etwas unsensibel gewählte) Kommentare... Klar wird man vor allem als öffentliche Person damit immer damit konfrontiert werden - du bist zu dick, zu dünn, zu muskulös, zu wenig Muskeln etc. Aber wozu das Ganze? Klar habe ich durch meinen Werdegang eine Art Fitness-Vorbild-Rolle für manche eingenommen und mit wachsender Community wuchs so auch meine Verantwortung vielen Menschen gegenüber... Vor allem, wenn man mit manchen Beiträgen helfen und Infos rausgeben möchte, steigt der Druck 'ja nichts falsches zu sagen/tun' bzw 'perfekt zu wirken' enorm und man beginnt immer selbstkritischer zu werden.. Ich möchte damit nicht sagen, dass mir Social Media deswegen keinen Spaß macht - ich konnte dadurch schon sooo unglaublich fantastische Menschen kennenlernen und Momente erleben, die ich nie vergessen werde - doch ich finde, dass wirklich NIEMAND es verdient hat auf sein Äußeres reduziert zu werden! 🙅🏼🚫 Man liest diese Kommentare! Man fühlt diese Kommentare! Also warum andere damit verletzen? 🤔 Was bringt das einem selbst? Ist man also nur mit dem 'perfekten' Look kompetent und so auch mehr Wert als andere??? 🤷🏼‍♀️ Also ich finde definitiv NICHT! ❌ So habe dieses Moster-Thema natürlich nur an der Oberfläche angekratzt, da dies eigentlich noch VIEL tiefer geht, doch ich denke dass das viele von euch vielleicht sehr beschäftigt.. Bin wirklich gespannt auf eure Kommentare! 🤗 eure Sophia ❤️

A post shared by Sophia Thiel (@pumping.sophia.thiel) on Jul 5, 2017 at 8:49am PDT