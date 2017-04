So mutig! Diese Schönheitskönigin zeigt ihre lange Narbe

Ein Beitrag geteilt von Victoria Graham (@victonation) am 26. Okt 2016 um 19:24 Uhr

Die 23-jährige Victoria Graham strahlt auf den Fotos ihres Instagram-Kanals, wie eine frisch ernannte Schönheitskönigin eben nur strahlen kann. So repräsentiert sie die kleine Provinz Frostburg im US-Bundesstaat Maryland. Hört sich alles erst einmal ganz gewöhnlich an. Ist es aber nicht!

Den Satz "Du siehst aber nicht krank aus" kann Victoria nicht mehr hören

Die Schönheitskönigin leidet an einer sehr seltenen angeborenen Störung im Bindegewebe, dem Ehlers-Danlos-Syndrom. Die Krankheit verläuft bei ihr so heftig, dass sie seit 2014 über zehn Wirbelsäulen-Operationen über sich ergehen lassen musste. Seitdem ziert eine 63 Zentimeter lange Narbe ihren Rücken.

Doch von den Schmerzen und den Torturen, die sie über sich ergehen lassen muss, lässt sie sich nicht unterkriegen. Sie kämpft dagegen an und zeigt ganz offen ihren Krankheitsweg auf Instagram unter dem Hashtag #ButYouDontLookSick. Schließlich sieht ihr niemand an, dass sie schwer krank ist.

Victoria will sich nicht verstecken, etwas verheimlichen oder gar wegretuschieren. Ihre Narben sollen alle sehen. Sie steht zu ihnen, schließlich sind sie Teil ihres Lebens.

Zwischen Glamour und Krankenbett

Die 23-Jährige möchte Aufmerksamkeit dafür schaffen, dass eben nicht alles so ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Deshalb gründete sie das Netzwerk „The Zebra Network“, eine Organisation, die andere Menschen mit dem Ehlers-Danlos-Syndrom unterstützt.

Victoria kämpft weiter und präsentiert auf Instagram ihre zwei Welten - zwischen Glamour und Krankenbett. „Sei mutig. Glaube an dich. Riskier was. Du hast nur dieses eine Leben – also mach was daraus und mach dich selbst stolz dabei“, lautet ihr Motto.

Eine außergewöhnliche und mutige Schönheitskönigin!