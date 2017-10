War Catherine Zeta-Jones beim Beauty-Doc? Sie ist nicht wiederzukennen!

Unser erster Gedanke, als wir die neuesten Bilder von Catherine Zeta-Jones gesehen haben? WARUUUUMMM? Sie gehört zu den schönsten Frauen Hollywoods und hätte es sicherlich am wenigsten nötig, an sich herumschnibbeln zu lassen. Dennoch haben die Fotos von den FIFA Awards in London am 23.10.2017 ihre Fans in Schockstarre versetzt.

Das Gesicht der 48-Jährigen wirkt plötzlich wie eingefroren. Ihre Haut ist glatt gezurrt, ihre Lippen sind voller und ihre Wangen plastischer. Kann das noch Natur sein? Nein! Das zumindest erklären diverse Schönheits-Chirurgen auf Nachfrage von 'RadarOnline.com'.

Ihnen zufolge ließ sich Zeta-Jones nicht nur das Gesicht liften. Sie soll auch Wangen-Implantate haben und sich Botox- und Filler-Behandlungen unterzogen haben.

Zugegeben, es ist nicht das erste Mal, dass die Ehefrau von Michael Douglas kaum wiederzuerkennen ist. Doch sie schien sich in den letzten Jahren berappelt zu haben und wieder mehr auf ihre natürliche Schönheit statt auf den Beauty-Doc zu setzen. Damit scheint nun aber wieder Schluss zu sein.

Wie sehr sich das Gesicht von Catherine Zeta-Jones verändert hat, seht ihr im Video.

