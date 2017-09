Disneys "Coco": Wir verlosen Kinokarten für die ganze Familie!

Der Winter naht – und für Fans des Animationskinos ist das immer eine gute Nachricht. Denn dann kommt der neueste Film aus dem Hause Disney Pixar in die Kinos!

Mit "Coco" (ab 30. November in deutschen Kinos) nehmen uns die Filmemacher in diesem Jahr auf eine besonders fantastische Reise mit: Es geht zunächst nach Mexiko und von dort aus in das Reich der Toten!

Klingt gruselig? Nach Moder, Angst und Düsternis? Weit gefehlt. Bei den Toten in "Coco" geht es überraschend lustig und lebensfroh zu. Inspiriert wurde die Geschichte nämlich von der Tradition der Mexikaner, die den "Día de los Muertos" jedes Jahr mit viel Tamtam und quietschbuntem Dekor feiern.







Held des Films ist der kleine Miguel, den es auf der Suche nach seinen Wurzeln in das Totenreich verschlägt. Er begegnet zusammen mit seinem treuen Hund Dante allerhand lustigen Figuren wie dem quirligen Gauner Hector, der ihm auf seiner Suche nach seinen Vorfahren begleitet.



Miguel hofft, hier seinem Traum näher zu kommen – der Junge wünscht sich nichts sehnlicher, als Musik zu machen. Doch das ist in seiner mexikanischen Familie streng verboten. Ob ihm die Toten dabei helfen können?

Wir laden euch und eure Familie ein zu "Coco"!



Die liebenswürdigen, lustigen Figuren und das Thema Familienbande machen "Coco" zu einem Film für alle Generationen. Darum laden wir euch gemeinsam mit Disney PIXAR ein zu einem Kinobesuch mit der ganzen Familie ein:



Wir verlosen 3 x 4 Tickets für "Coco" in einem Kino eurer Wahl!

Löst dafür unser Puzzle und tragt euch ins Formular ein. Einsendeschluss ist der 29. September 2017.

So geht's: