Kinder-Poncho selber häkeln: So geht's!

HINWEIS:



Der Kinderponcho hat eine Einheitsgröße. Für den Poncho werden einzelne Quadrate gestrickt bzw. gehäkelt und später zusammengehäkelt. Die einzelnen Quadrate haben eine Größe von ca. 12,5 cm x12,5 cm.



MATERIAL:



Garn von ggh, Qualität „Wollywasch“(100% Schurwolle superwash, Lauflänge ca.125m/ 50 g): 300 g in Wollweiß Nr. 26, je 50 g in Gelb Nr. 220, Mintgrün Nr. 212 und Zyklam Nr.204; Qualität „Kid“ (65% Super-Kid-Mohair,5% Schurwolle, 30% Polyamid, Lauflänge ca. 250m/25g): je 50g in Entenblau Nr.124 und Korallrosé Nr.116. Stricknadeln 4,



je eine Häkelnadel 4 und 5,



eine 40 cm lange Rundstricknadel 3,5



sowie eine dicke Häkelnadel zum Einknüpfen der Fransen

ACHTUNG: DIE QUALITÄT „KID“ IMMER 2-FÄDIG VERARBEITEN.



Kinder-Poncho häkeln und stricken - so geht's:

KRAUS RE: Jede R re stricken; in Rd 1 Rd li M und 1 Rd re M im Wechsel stricken.



MASCHENPROBE: Mit Nadeln 4 krausre : ca.19–20M und 40R= 10 cm x 10 cm.



QUADRATE A: Mit Nadeln 4 in Wollweiß 12 x stricken. 25M mit Nadeln 4 anschlagen und kraus re stricken, dabei die Rand m am Anfang jeder R li abheben (der Faden ist hinter der M), am Ende jeder R die Randm re stricken. In 12,5 cm Höhe die M abketten.



QUADRATE B: Mit Nadel 4 in Woll- weiß 6x häkeln. 24Luftm+3Luftmanschlagenund Stb häkeln. In 12,5cm Höhe, nach ca. 11R, die Arbeit beenden.



QUADRATE C: Mit Nadel 5 insgesamt 18 Grannysquares häkeln: mit „Wollywasch“ je 4 Quadrate in Gelb, Mintgrün und Zyklam sowie mit 2 Fäden „Kid“ 4 Quadrate in Entenblau und 2 Quadrate in Korallrosé.



5 Luftm mit 1 Kettm zum Ringschließen, dann wie folgt häkeln:



1. Rd: 2 Luftm, 2 Stb in den Ring, *2Luftm, 3 St binden Ring, ab*2x wiederholen, 2 Luftm, 1 Kettm in die 2. Anfangs-Luftm.



2. Rd: 2 Luftm,*umdenfolgenden Luftm-Bogen 3 Stb, 2 Luftm und 3 Stb häkeln, ab * 2 x wiederholen, um den letzten Bogen 3 Stb, 2 Luftm und 2 Stb häkeln, 1 Kettm in die 2. Anfangs-Luftm.



3.Rd: 2Luftm, 2 Stb zwischen die Stb-Gruppe der Vorrd,*um denfolgenden Luftm-Bogen 3 Stb, 2Luftm und 3 Stb häkeln,3 Stb zwischen die Stb-Gruppe der Vorrd, ab*2x wiederholen, um den letzten Bogen 3 Stb, 2 Luftm und 3 Stb häkeln, 1 Kettm in die 2. Anfangs-Luftm.



4.Rd: 2 Luftm, 3 Stb zwischen die Stb-Gruppe der Vorrd,*um den folgenden Luftm-Bogen 3 Stb, 2 Luftm und 3 Stb häkeln, 2 x je 3 Stb zwischen die Stb-Gruppen der Vorrd, ab *2x wiederholen, um den letzten Luftm-Bogen 3 Stb, 2 Luftm und 3 Stb häkeln, nach der folgenden Stb- Gruppe noch 2 Stb häkeln,1 Kettm in die 2. Anfangs-Luftm.



5.Rd: 2Luftm, 2 Stb zwischen die Stb-Gruppe derV orrd, 3 Stb zwischen die folgenden Stb-Gruppen, *um den folgenden Luftm-Bogen 3 Stb, 2 Luftmund 3 Stb häkeln, 3x je 3 Stb zwischen die Stb-Gruppen der Vorrd, ab *2x wiederholen, um den letzten Luftm-Bogen 3 Stb, 2Luftm und 3 Stb häkeln, nach der folgenden Stb-Gruppen och 3 Stb häkeln, 1 Kettm in die 2.Anfangs-Luftm. Nach der 5. Rd die Arbeit beenden.



AUSARBEITUNG:



In Wollweiß jeweils 18 Quadrate mit festen M nach dem Schema zu 2 identischen Rechtecken zusammenhäkeln, dabei die Quadrate B quereinarbeiten. Dann die Rechtecke wie gezeichnet zusammenhäkeln,dabei auf die Zeichen achten. Für die Halsausschnittblende aus den inneren 6 Quadrate (von*bis*) mit der Rundstricknadel und Wollweiß ca. 128 M herausstricken und kraus rein Rd stricken. Dabei in den Ausschnittspitzen je 1 M markieren und in jeder Rd mit re M die 2 M vor der Mittel-M re zusammenstricken, die Mittel-M re stricken, dann 1 Mre abheben, 1 M re stricken und die abgehobene M überziehen.Nach 11 Rd die M abketten, dabei re stricken. Um die äußeren Kanten mit Häkelnadel 4 und Wollweiß 2Rd feste M häkeln. An die schmalen Kanten der Recht-ecke gleichmäßig verteilt je ca. 30 Fransenbündel anknüpfen. Dafür ca. 15cm lange Fäden schneiden.Je- weils 4 Fäden zur Hälfte zusammen- legen, die Schlaufe mit der Häkelnadel durch die Kante, dann die Endfäden durch die Schlaufeziehen und festziehen.