Süße Baby-Cardigan stricken - so funktioniert's!

Baby-Cardigan stricken - hier ist die Strickanleitung:

Größe: 74/80; 86/92; 98/104

Die Angaben für die kleine Größe stehen vor der Klammer, für die größeren Größen in den Klammern, jeweils durch Schrägstriche getrennt. Steht nur eine Angabe, gilt sie für alle Größen.

Material: Garn von Lana Grossa, Qualität „Cool Wool Big“ (100 % Schurwolle, Lauflänge ca. 120 m/ 50 g): 250 (300/300) g in Altrosa Nr.953.

Stricknadeln 4, eine Hilfsnadel zum Abketten der M sowie 5 Knöpfe (Ø 18 mm)

Kraus re: Jede R re stricken; auch die Randm in jeder R re stricken.

Maschenprobe: Mit Nadeln 4 kraus re: 21 M und 42 R = 10 cm x 10 cm.

Jacke: Bis zu den Armausschnitten in einem Stück stricken. 133 (149/165) M anschlagen und kraus re stricken. Dabei beim linken Vorderteil 5 Knopflöcher einarbeiten, das 1. in 3 (2/2) cm Höhe, die übrigen 4 im Abstand von je 5(6/7) cm. Dafür in Hinr bis 6 M vor Ende der R stricken, dann 2 M re zusammenstricken, 1 Umschlag arbeiten und die restlichen 4 M stricken. Den Umschlag in der nächsten R re stricken. Gleichzeitig in 17 (19/21) cm Höhe für die Armausschnitte in einer Hinr 31 (35/39) M stricken und stilllegen, 8 M abketten, 55 (63/71) M stricken und stilllegen, 8 M abketten. Über die folgenden 31 (35/39) M das linke Vorderteil weiterstricken, dabei die restlichen Knopflöcher einarbeiten. In 25 (28/32) cm Höhe für den Halsausschnitt 1 x 9 (10/11) M, dann in jeder 2. R 1 x 2 M und 4 x 1 M abketten. In 30 (34/38) cm Höhe die restlichen 16 (19/22) Schulter­M stilllegen. Über die mittleren 55 (63/71) M für das Rückenteil weiter gerade hoch stricken. In 30 (34/38) cm Höhe, nach einer Rückr, die M stilllegen. Über die stillgelegten 31 (35/39) M das rechte Vorderteil gegengleich zum linken Vorderteil beenden.

Ärmel: 36 (36/40) M anschlagen und kraus re stricken. Dabei für die Ärmelschrägungen beidseitig nach 7 (5/9) R 1 x 1 M, dann in jeder 8. R 5 x 1 M und in jeder 6. R 4 x 1 M (in jeder 6. R 14 x 1 M/in jeder 6. R 16 x 1 M) zunehmen = 56 (66/74) M. In 20 (24/28) cm Höhe alle M gerade abketten. Den 2. Ärmel ebenso stricken.

Tasche: Für ca. 7 cm Breite 17 M anschlagen und kraus re stricken. In 7 cm Höhe in einer Rückr die M gerade abketten. Die 2. Tasche ebenso stricken.

Aausarbeitung: Die Teile spannen und unter feuchten Tüchern trocknen lassen. Zum Schließen der Schulternähte die Teile rechts auf rechts zusammen legen, sodass die Nadeln aufeinanderliegen. Nun mit der Hilfsnadel immer je 1 M beider Nadeln re zusammenstricken, dabei die M gleichzeitig abketten.

Für den Kragen aus dem Halsausschnitt des rechten Vorderteils ca. 20 (24/26) M rausstricken, die stillgelegten 23 (25/27) M des Rückenteils re stricken und aus dem Halsausschnitt des linken Vorderteils noch ca. 20 (24/26) M rausstricken = ca. 63 (73/79) M. Weiter kraus re stricken. In ca. 8 cm Kragenhöhe die M locker abketten. Die Ärmelnähte schließen und die Ärmel einnähen. Die Taschen auf die Vorderteile nähen, dabei ca. 5 (6/7) cm von den vorderen Kanten und ca. 3 cm von der Anschlagkante entfernt beginnen. Die Knöpfe annähen.

Das Strick-Paket „Cardigan“ gibt es zum Bestellen bei www.wollywood.de. Größe 74/80 (250 g): 29,25 Euro. Größe 86–104 (300 g): 34,20 Euro (alle Pakete inkl. Knöpfe).