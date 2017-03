Babymütze mit Pompon stricken - so geht's!

Babymütze selberstricken - die Anleitung:

Größe Kopfumfang: 38-41 cm; 42-45 cm

Die Angaben für die kleine Größe stehen vor der Klammer, für die größere Größe in den Klammern. Steht nur eine Angabe, gilt sie für beide Größen.

Material: Garn von Lana Grossa, Qualität „Brigitte No. 1“ (85 % Schurwolle, 15 % Kaschmir, Lauf­ länge ca. 80 m/50 g): je 50 g in Lichtgrau Nr. 19, Lila Nr. 3, Hellblau Nr. 13 und Pistazie Nr. 6.

Ein Nadelspiel 4,5

Bündchenmuster: 1 M re und 1 M li im Wechsel stricken.

Glatt re: Hinr re M, Rückr li M, in Rd nur re M stricken.

Maschenprobe: 17–18 M und 25 Rd = 10 x 10 cm.

Streifenfolge: Je 2 Rd in * Lichtgrau, Lila, Hellblau und Pistazie, ab * stets wiederholen.

Mütze: 72 (80) M in Lichtgrau anschlagen, die M auf 4 Nadeln verteilen und zur Rd schließen, dann im Bündchenmuster in der Streifenfolge stricken. In 5 cm Höhe, nach 12 Rd, weiter glatt re stricken, dabei die Streifenfolge fortsetzen.

In 15 (16) cm Höhe die Abnahmen beginnen. Dafür 8 x jede 9. (10.) M markieren und diese M mit der M davor re zusammenstricken = 64 (72) M. Diese Abnahmen an den gleichen Stellen in jeder 2. Rd 6 (7) x wiederholen = 16 M. In der folgen­ den 2. Rd 8 x 2 M re zusammenstricken. Noch 1 Rd stricken, dann die restlichen 8 M mit dem Arbeitsfaden fest zusammenziehen = ca. 21,5 (23) cm Gesamthöhe.

Einen Pompon in Lila, ca. 4–5 cm Durchmesser, anfertigen und auf die Mütze nähen.

Die Mütze ist Teil des Strick­-Pakets "Mütze, Decke, Ball“ zum Bestellen: Wollywood.de One Size (700 g): 112,80 Euro (inkl. Nadeln).