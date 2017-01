Foodfantasien: So bezaubernd kann Gemüse sein

Nun, wenn hinterher so hübsche Bilder entstehen wie diese, machen wir mal eine Ausnahme. Herr Grün nennt sich der Schöpfer dieser kleinen, kulinarischen Kunstwerke. Der ist, wie der Name erraten lässt, Vegetarier, heißt mit bürgerlichem Namen Manfred Zimmer und stellt auf seinem Blog Herr Grün kocht vor allem leckere Rezepte vor. Aber es gibt dort eben auch die wundervolle Rubrik "Foodfantasien", in der uns allerlei interessante Gestalten begegnen wie Physalis-Drachen, Zwiebel-Ballerinas oder Rhabarber-Menschen.



Diese Bilder sind nun gesammelt in einem Buch erschienen ("Foodfantasien" von Herr Grün, S. Fischer Verlag GmbH). Wir zeigen hier einige der schönsten Collagen.