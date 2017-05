Gewinnspiel: Familienurlaub auf dem Land

Ein Spatz will nach Afrika – warum eigentlich nicht?

Am 11. Mai startet ein zauberhafter Kinderfilm in den Kinos, der auch Erwachsene rühren wird. "Überflieger. Kleine Vögel – großes Geklapper"

Die Story: Der verwaiste Spatz Richard wird liebevoll von einer Storchenfamilie aufgezogen. Ihm würde nicht im Traum einfallen, dass er selbst kein Storch ist. Als sich seine Eltern und sein Bruder im Herbst für den langen Flug ins warme Afrika rüsten, offenbaren sie ihm die Wahrheit: Ein kleiner Spatz ist nicht geschaffen für eine Reise wie diese und sie müssen ihn schweren Herzens zurücklassen. Aber Richard macht sich auf eigene Faust auf den Weg nach Afrika, um allen zu beweisen, dass er doch einer von ihnen ist!

Gewinnt eine Reise aufs Land!

Auch ihr wollt euch auf die Reise machen? Wir verlosen: 5 Übernachtungen für 2 Erwachsene und 2 Kinder bis 14 Jahre außerhalb der Ferienzeiten in Höhe von 2000 Euro auf einem der Höfe von Landselection.

Passion, Einzigartigkeit, Bildung und Qualität – für diese vier Werte stehen die Höfe der Marke LandSelection, die Gäste seit über 20 Jahren mit beeindruckenden Hofkonzepten und außergewöhnlichen Urlaubserlebnissen begeistern. Ob eine eigene Basilika auf dem Hof, die restaurierte Kunst- und Kulturscheune oder abenteuerliche Übernachtungen in der mongolischen Jurte – jeder LandSelection Hof beeindruckt auf seine eigene Art und legt dabei gleichzeitig viel Wert darauf, kleine Gäste ganz spielerisch für den bewussten Umgang mit unseren Lebensmitteln zu sensibilisieren. Im Hofalltag lernen, wo die Milch herkommt, was auf dem Acker wächst und wie Gemüse angebaut wird gehört für die engagierten Gastgeber genauso dazu wie das Plus an Qualität und die Liebe zum Detail, die einen hochwertigen Landurlaub garantiert, der auch zu Hause noch lange in Erinnerung bleibt.

LandSelection – Höfe, die begeistern

Begeistern? Ja! Ob Landhaus, Bauernhof, Gutshof oder Reiterhof - jeder bietet höchsten Komfort aber alle unterscheiden sich durch Einzigartigkeiten!

Übernachtungen im Schäferwagen, Kükenkino, Ackersurfen, Olivenölpressen, Melkdiplom – das sind nur einige der außergewöhnlichen Ideen der Gastgeber! Entdeckt die schönsten Höfe Europas und erlebt euren unvergesslichen Landurlaub. Mehr unter: www.landselection.de

