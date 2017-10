"Bad Moms 2": Gewinne einen Wellness-Trip für dich und eine Freundin!

Das Jahr geht zu Ende - und eure Kräfte auch? Ihr fühlt euch zermalmt zwischen Job, Kindern, Haushalt? Und dann steht - oh mein Gott - auch noch Weihnachten vor der Tür?!

Dann haben wir zwei gute Tipps für euch:

1. Geht ins Kino! Denn da läuft jetzt am 9. November die Komödie "Bad Moms 2" an und der ist wie schon der erste Teil superlustig und genau das richtige für gestresste Moms am Rand des Nervenzusammenbruchs.

2. Macht mit bei unserem Gewinnspiel! Wir verlosen nämlich mit "Bad Moms 2" ein Wellness-Wochenende für dich und deine beste Freundin an der Ostsee!

Kinofilm "Bad Moms 2" - die Story:

Die dauergestressten "Bad Moms" Amy, Kiki und Carla (Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn) pfeifen auf den Weihnachtswahnsinn und planen für ihre Familien eine besondere Bescherung in ihrem eigenen Style, versteht sich.



Die Hoffnungen der Drei scheinen zu platzen, als sie plötzlich mit ihrem schlimmstem Alptraum konfrontiert werden: ihre eigenen Mütter (Susan Sarandon, Christine Baranski und Cheryl Hines) kommen Weihnachten zu Besuch! Es kommt zum Duell zwischen Müttern und Töchtern. Und trotz ungewissen Ausgangs ist eines sicher: Dieses Weihnachten wird niemand so schnell vergessen...

Das könnt ihr gewinnen:

Zusammen mit dem Beach Motel Heiligenhafen verlosen wir an eine Mom und ihre Freundin:



Ein Best Friend Package in einem Lake M Apartment inklusive Starterpaket für einen vollen Kühlschrank! 🎉



Das ist im Gewinn enthalten:



drei Übernachtungen für zwei Personen

Nutzung des Wellnessbereichs (Sauna & Pool)

eine Flasche Prosecco

ein Beach Cruiser pro Person für eine Tagestour am 2. Tag

eine hausgemachte Waffel oder Kuchen

Tee von samova oder Kaffee von elbgold im Restaurant Holyharbour Café & Grill.

Über das Beach Motel Heiligenhafen:



Im Dezember 2016 hat an der Ostsee das zweite Beach Motel eröffnet - direkt am Strand mit Blick auf die Seebrücke gelegen. 115 Zimmer und Suiten hat das Haus, außerdem 62 Beach-Apartments in neun freistehenden Häusern. Abgerundet wird das Angebot von einem hauseigenen Restaurant, einem Wellness- und Spa-Bereich inklusive Saunen und Indoor-Pool sowie einem Shopgebäude inklusive Fahrradverleih und Kiosk.



Mehr Infos bekommt ihr hier: www.beach-apartments.de.

Mitmachen: Löst unser Puzzle!