Babykostüme für Karneval: 12 supersüße Ideen

Verkleiden, Rollenspiel, Quatsch machen - daran haben schon die Kleinsten riesigen Spaß. Warum also nicht auch das Baby und Kleinkind an Karneval und Fasching richtig rausputzen? Für Krabbler und Robber gibt es tolle Karnevalskostüme und Verkleidungsideen, auch zum Selbermachen. Wir haben ein paar schöne Babykostüme für euch gesammelt - vielleicht ist ja auch was für euer Baby dabei.

Golden Girls

Man sagt ja, dass sich Babys und Senioren manchmal enzückend ähnlich sehen - das Bild ist der beste Beweis. Und so schnell gemacht, vorausgesetzt, man findet oder bastelt passende Perücken.





Kraken-Kostüm zum Selbermachen

Ein paar ausgestopfte Strumpfhosen, Mütze und zwei angenähte Bällchen als Augen - und schon verwandelt sich das Baby in einen Oktopus.





Gefangen!

Ein tolles Faschingskostüm für Baby UND Mama ist die Spinne im Netz: Mit ein paar Schnüren und einem selbstgenähten Spinnenkörper integriert ihr geschickt die Babytrage und habt euer gefräßiges Tierchen immer bequem bei euch.





Die Baby-Ampel

Am besten funktioniert das Karnevalskostüm natürlich mit Drillingen und einer entsprechenden Drillingskarre. Aber ihr könnt auch versuchen, den Wagen nachzubauen und euch mit anderen Babymüttern zusammentun.





Baby-Burrito

Ja, auch die Kleinsten können schon Fasching feiern. Und in einem als Burrito gestalteten Pucksack fühlen sie sich dabei auch noch wonnigwohl. Zum Anbeißen!





Rock it, Baby!

Großartige Idee, da muss man einfach mitlachen. Ein Bärtchen und Tattoos schminken, Kopftuch dazu - und schon ist klar, wer hier den heißesten Ofen hat.





Baby geht als Stachelschwein

Ein super Kostüm, nicht nur für widerspenstige Kinder. Strampler und Onesies lassen sich mit etwas handwerklichem Geschick gut in Kostüme verwandeln. Hier wurden mit Stoffstreifen und Schultergut "Stacheln" auf dem Rücken befestigt.





Baby mit Panzer

Das Kind kann noch nicht laufen? Dann verkleidet es doch einfach als Kriechtier. Wir finden die kleine Schildkröte als Kostüm jedenfalls sehr niedlich.





Klein Yoda

Keiner diese Ohren besser tragen kann. Er noch nicht weiß, wie groß sein seine Kraft. Aber weise er jetzt schon guckt in diese Welt.





Müder Zwerg

Oft sind die naheliegendsten Kostüme auch die besten.





Flattertier

Das Fledermaus-Kostüm kommt besonders gut bei kleinen Stramplern, die fröhlich mit den Armen rudern.





Sushi-Rolle

Okay, das ist jetzt oberste Kostüm-Liga. Aber so manche DIY-Queen braucht vielleicht noch neue Herausforderungen. Lecker!