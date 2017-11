Pullover für Kinder stricken: Drei tolle Modelle

1: Langer Ringelpullover

GRÖSSE 110/116 • 122/128 • 134/140



Die Angaben für die kleine Größe stehen vor den Klammern, für die größeren Größen in den Klammern, jeweils durch Schrägstriche getrennt. Steht nur eine Angabe, gilt sie für alle Größen.



MATERIAL:



Garn von Lana Grossa, Qualität „Cammello“ (70% Schurwolle, 30% Kamelhaar, Lauflänge ca. 125 m/50 g): 200 (250/250) g in Nachtblau Nr. 12 und 150 (200/200) g in Weiß Nr. 1.



Stricknadeln und eine 40 cm lange Rundstricknadel 5,5



Ringelpullover stricken - so geht's:

KRAUS RE: Jede R re stricken.

STREIFENFOLGE A: 4 R in Weiß und 2 R in Nachtblau im Wechsel stricken.



STREIFENFOLGE B: 4 R in Nachtblau und 2 R in Weiß im Wechsel stricken.

ACHTUNG: Das Muster erscheint auf der Rückseite der Arbeit.



M A S C H E N P R O B E :



17 M und 36 R = 10 cm x 10 cm.

RÜCKENTEIL:65(70/75) M in Weiß anschlagen und kraus re 64 R in Streifenfolge A,dann in Streifenfol- ge B stricken. Dabei für die Seitenschrägungen beidseitig in ca. 15 cm Höhe 1x 1 M und nach weiteren 15 cm noch 1x 1 M zunehmen = 69 (74/79) M. In46(50/54) cm Höhe für den Halsausschnitt die mittleren 17 (18/19) M gerade, beidseitig davon in jeder 2. R 1 x 2 M und 1 x 1 M abketten. In 48 (52/56) cm Höhe die restlichen 23(25/27) Schultermaschen gerade abketten.



VORDERTEIL: Wie das Rückenteil stricken, jedoch in 43 (46/50) cm Höhe für den Halsausschnitt die mittleren9 (10/11) M gerade, beidseitig davon in jeder 2.R 2x2 M und 3 x 1 M abketten. In 48 (52/56) cm Höhe die restlichen 23(25/27) Schultermaschen gerade abketten.



ÄRMEL: 36 M in Weiß anschlagen und kraus re 34 R in Streifenfolge A, dann in Streifenfolge B stricken.Dabei für die Ärmelschrägungen beidseitig in 6cm Höhe 1x1M, dann injeder14.R6x1M(injeder10.R 9x1M/injeder8.R13x1M) zunehmen = 50 (56/64) M. In 34 (36/38) cm Höhe alle M gerade abketten.

Den 2. Ärmel ebenso stricken.



AUSARBEITUNG:



Die Teile spannen und unter feuchten Tüchern trocknen lassen.Achtung: Die Kraus Rechts gestrickte Seite ist die Innenseite des Pullovers! Die Schulternähte schließen, die Ärmel annähen, dann die Ärmel- und Seitennähte schließen.



Aus dem Halsausschnitt mit der Rundstricknadel und Weiß ca. 65 (70/75) M herausstricken und 1 Rd li, dann in Nachtblau 1 Rd re, 1 Rd li und 1 Rd re stricken. Danach die M abketten, dabei li stricken.





2. Perlmusterpullover

GRÖSSE 110/116 • 122/128 • 134/140



Die Angaben für die kleine Größe stehen vor den Klammern, für die größeren Größen in den Klammern, jeweils durch Schrägstriche getrennt. Steht nur eine Angabe, gilt sie für alle Größen.

MATERIAL: Garn von Lana Grossa, Qualität „BrigitteNo.2“ (47% Babyalpaka, 45% Baumwolle, 8% Schur- wolle Merino, Lauflänge ca.140m/ 50g) : 200 (250/300) g in Jeansblau Nr. 6 und 50 g in Marine Nr. 5.



Stricknadeln 6 und 6,5 sowie eine 40 cm lange Rundstricknadel 6



Permuster-Pullover stricken - so geht's:

BÜNDCHENMUSTER: 1 M re und 1 M li im Wechsel stricken.

PERLMUSTER: 1 M re und 1 M li im Wechsel stricken, das Muster in jeder R versetzt arbeiten.

JACQUARDMUSTER: Die Randm immer mit beiden Fäden zusammen abstricken.

1. R (Hinr): Randm, * 1 M re in Jeansblau, 3 M re in Marine, ab * wiederholen, Randm.



2.R:Die Mli in den Farben stricken, wie sie erscheinen.



3.R: Randm,*2M rein Jeansblau, 1 M re in Marine, 1 M re in Jeans- blau, ab * wiederholen, Randm.



4.R: Die Mli in den Farben stricken, wie sie erscheinen.

Die 1. bis 4. R ein Mal stricken.



MASCHENPROBE: Mit Nadeln 6,5 im Perlmuster: 15 M und 23 R = 10 cm x 10 cm.



RÜCKENTEIL:



58 (62/66) M in Marine mit Nadeln 6 anschlagen und 4cm im Bündchenmuster stricken. Weiter mit Nadeln 6,5 die 4 R Jacquardmuster stricken. Dann in Jeansblau arbeiten und zuerst 1Hinrre M, danach im Perlmuster stricken.

In 44 (47/50) cm Höhe alle M gerade abketten.



VORDERTEIL: Wie das Rückenteil stricken, jedoch in 38 (40/43) cm Höhe für den Halsausschnitt die mittleren 5 (6/6) M gerade, beidseitig davon in jeder 2.R1x2M und 3 x 1 M abketten. In 44 (47/50) cm Höhe die restlichen 19 (20/22) Schultermaschen gerade abketten.



ÄRMEL: 30 (30/34) Min Marine mit Nadeln 6 anschlagen und 4cm im Bündchenmuster stricken. Weiter mit Nadeln 6,5 die 4R Jacquardmuster stricken.



Dann in Jeansblau arbeiten und zuerst 1 Hinrre M, danach im Perlmuster stricken. Dabei für die Ärmelschrägungen beidseitig nach 6 R ab Bündchen 1 x 1 M, dann in jeder 8. R 5 x 1 M und in jeder 6.R2x1M (in jeder 6. R 10 x 1 M /in jeder 6. R 8 x 1 M und in jeder 4.R 5x1M) zunehmen = 46 (52/62) M. In32(35/38) cm Höhe alle M gerade abketten.

Den 2. Ärmel ebenso stricken.



AUSARBEITUNG: Die Teile spannen und unter feuchten Tüchern trocknen lassen. Die Schulternähte schließen, die Ärmel annähen, dann die Ärmel-und Seitennähte schließen.





3. Blockstreifen-Pullover

Die Angaben für die kleine Größe stehen vor den Klammern, für die größeren Größen in den Klammern, jeweils durch Schrägstriche getrennt. Steht nur eine Angabe, gilt sie für alle Größen.

MATERIAL:



Garn von Lang Yarns, Qualität „Touring“ (75% Schurwolle, 25 % Polyamid, Lauflänge ca. 100m/50g) : 150 (200/250) g in Türkis Nr. 388, je 150 (150/200) g in Marine Nr.25 und Grau Nr. 205 und 100 (150/150) g in Grün Nr. 216.



Stricknadeln und eine 40cm lange Rundstricknadel 5 KRAUS RE: Jede R re stricken.



Blockstreifen-Pullover stricken - so geht's:

GLATT RE: Hinr re M, Rückr li Mstricken.

PERLMUSTER: 1 M re, 1 M li im Wechselstricken, das Muster in jeder R versetzt arbeiten.



HALBPATENT: 1.R (Hinr): Randm, *1Mre, 1Mli, ab *wiederholen, 1 Mre, Randm. 2.R: Randm,*1M mit 1 Umschlag li abheben, 1 Mre, ab * wiederholen, 1 M mit 1 Umschlag li abheben, Randm. 3.R: Randm, *1 M mit Umschlagre zusammenstricken, 1 M li, ab * wiederholen, 1 M mit Umschlag rezusammenstricken, Randm. Die 2. und 3. R stets wiederholen.



MASCHENPROBE: Kraus re: 19 M und 42 R; glattre: 19 M und 28 R; im Perlmuster: 19 M und 34 R; im Halbpatent: 19 M und 40 R = 10cm x 10 cm.



MUSTERFOLGE: Für Rücken- und Vorderteil je 10 (11/11) cm kraus re in Marine, glatt re in Grün und im Perlmuster in Grau, dann 14(16/18) cm im Halbpatent in Türkis stricken. Für die Ärmel je 8,5 (9/9,5) cm in den Mustern und Farben wie bei Rücken- und Vorderteil stricken.



RÜCKENTEIL: 73 (81/87) M in Marine anschlagen und in der Musterfolge stricken. In 44 (49/51) cm Höhe alle M gerade abketten.



VORDERTEIL: Wie das Rückenteil stricken, jedoch in 39 (44/46) cm Höhe in einer Rückr für den Halsausschnitt die mittleren 19 (19/21) M abketten, dabei li stricken. Beidseitig davon in jeder 4.R (Hinr) 2x2 M abnehmen.



Dafür bis 6 M vor den Ausschnitt stricken, dann 3M (mit den Umschlägen) re zusammenstricken und die letzten 3 Mstricken; beider anderen Seite Randm und 2 M stricken, dann 1 M mit Umschlag re abheben, 2 M mit Umschlag re zusammenstricken und die abgehobene M mit Umschlag überziehen.



In 44 (49/51) cm Höhe die restlichen 23 (27/29) Schultermaschen gerade abketten.



ÄRMEL: 35 (37/41) Min Marine anschlagen und in der Musterfolge stricken. Dabei für die Ärmelschrä- gungen beidseitig in 3 (4/3) cm Höhe 1x1 M, dann im Abstand von 3cm 9x1 M (im Abstand von je2,5cm 12x1M / im Abstand von je 2,5 cm 10x1M und im Abstand von je 2cm 4x1M) zunehmen = 55 (63/71) M. In 34 (36/38) cm Höhe alle M gerade abketten.

Den 2. Ärmel ebenso stricken.



AUSARBEITUNG: Die Teile spannen und unter feuchten Tüchern trocknen lassen. Die Schulternähte schließen, die Ärmel annähen, dann die Ärmel- und Seitennähte schließen.