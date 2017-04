Mama, wir hauen ab! Die schönsten Kurztrips für Mütter und Töchter

Deine Mutter will schon lange mal mit diesem Yoga anfangen, und du machst eh täglich noch vor dem ersten Kaffee fünf Sonnengrüße? Dann tut doch mal gemeinsam was für Körper und Geist und bucht ein paar Tage in einem Yoga-Hotel. Zum Beispiel im luxuriösen Das Kranzbach in Bayern bei Garmisch-Partenkirchen, das neben Yoga-Kursen auch jede Menge Wellness, Qi Gong und sogar Astrologie-Kurse bietet. Oder im noch recht neuen Yoga-Hotel Das Kubatzki in St. Peter Ording, wo das Design so frisch ist wie die Nordsee-Luft und es für jeden Yogi den passenden Kurs gibt.