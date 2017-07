21 Dinge, die Reisen mit Kindern einfacher machen

Auch im Urlaub hört die Wissbegierigkeit von Kindern nicht auf. Gut, wenn man dann das Buch von Andrea Gentile im Gepäck hat. Es gibt Antworten auf spannende Fragen wie: Warum können Wale und Delfine Meerwasser trinken? Wie baut man die perfekte Sandburg? Und warum ist das Meer eigentlich blau? (Nein, es liegt nicht am blauen Himmel!)



Das Buch "Wie kommt der Sand an den Strand?" von Andrea Gentile erscheint am 15. April im Atlantik Verlag. 120 S., 17,50 Euro.