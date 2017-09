Ein Wickeltraum! Die 12 schönsten öffentlichen Wickelräume der Welt

Manchmal fragen wir uns, warum wir Eltern eigentlich so bescheiden sind. Sind schon glücklich, wenn es an öffentlichen Orten wie Einkaufszentren, Bahnhöfen, Flughäfen etc. überhaupt einen Wickelraum gibt - und wir unser Kind nicht auf einem schmuddeligen Klodeckel oder einer Parkbank wickeln und stillen müssen. Resigniert nehmen wir die lieblosen Ecken in Kauf, legen schmutzige Wickelablagen mit Klopapier aus und sehen ansonsten zu, dass wir schnell wieder wegkommen.



Ja, man muss es leider sagen: Insgesamt wickeln wir an öffentlichen Orten auf einem sehr niedrigen Niveau.

Eigentlich sollte jeder Wickelraum SO schön aussehen!

Dabei gibt es Beispiele, die zeigen: Es geht auch anders. Es gibt tatsächlich Geschäftsleute, Stadtplaner und Manager, die ein Herz für Kinder und Eltern haben und sich Gedanken machen, wie sich diese bei ihnen wohler fühlen können. Vor allem in Asien scheinen Babys generell ein höheres Ansehen zu haben als hierzulande.

Hier sind 12 Beispiele aus aller Welt:

Das Bild wurde im Europa Park in Rust aufgenommen. Der Freizeitpark bietet gleich mehrere sehr schön ausgestattete Wickelräume. Es gibt Sessel. Sofas, Desinfektionsmittel, schöne Farben und angenehme Musik. Dafür wurde der Europa Park auch mit dem 1. Platz bei der Wickelraum-Challenge des Blogs Baby Happybabyness.com ausgezeichnet. Bravo!

Mühe bei der Gestaltung haben sich auch die Betreiber des Einkaufszentrums Millenium City in Wien gemacht.

Schweden ist ja DAS Vorbild in Sachen Familienfreundlichkeit. Und Ikea exportiert das nach Deutschland - wie hier in der Filiale in Großburgwedel.

Auch im Ikea Regensburg würden wir sehr gern unser Baby wickeln. Es gibt Windeln umsonst, Wegwerfunterlagen und ein Spielhaus für wartende Geschwister.



Auch sehr gemütlich: Der Wickelraum in einem Waxing-Center (Ort unbekannt)

Ein sehr stimmungsvolles Wickelzimmer wurde in der Babyone-Filiale in Berlin-Tempelhof eingerichtet. Warmes Licht statt Neonröhren - sehr gut!

In Japan gibt es allgemein sehr geschmackvolle Wickelräume. Hier ein Bild aus einer Mall in Okinawa.

Ist das die Garderobe von Jennifer Lopez? Nein, ein Wickelraum in Manila auf den Philippinen!



Okay, das Hello Kitty-Design mag Geschmackssache sein - aber die Ausstattung mit Fläschchenwärmern, zwei separaten Stillräumen, Feuchttüchern etc. kommt sicher bei jeder Mama gut an! Gesehen in Taipeh in China.



Schicker Wickelraum mit Mikrowelle fürs Fläschchen und Blumendeko in der spanischen Ladenkette El Corte Inglés.



Auch dieser Wickeltraum befindet sich in Japan. Wir würden am liebsten einziehen.



Wer, wenn nicht Mütter haben Luxus verdient? Dieser Meinung ist auch Jessica Alba. Die Schauspielerin und Unternehmerin hat diesen traumhaften Wickelraum in ihrem Öko-Lifestyle-Shop Honest in Los Angeles selbst gestaltet. We love it! ❤️