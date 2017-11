Mütze und Handschuhe für Kinder: Anleitung zum Stricken

KOPFUMFANG 40–44 CM • 44–48 CM



Die Angaben für die kleine Größe steht vor den Klammern, für die größere Größe in den Klammern. Steht nur eine Angabe, gilt sie für beide Größen.



MATERIAL: Garn von ggh, Qualität „Topas“ (41% Schurwolle, 9% Alpaka, 32% Polyacryl,18% Polyamid, Lauflänge ca. 115m/50g) : je 50 g in Wollweiß Nr.16 und Altrosa Nr.37.



Je ein Nadelspiel 6 und 7, eine Wollnadel



Mütze & Handschuhe stricken - so geht's:

BÜNDCHENMUSTER: 1 M re und 1 M li im Wechsel stricken.

G L A T T R E : In Rd nur re M stricken.



MASCHENPROBE: Glatt re mit Na- deln 7:15 M und 23 Rd, mit Nadeln 6:18 M und 30 Rd=10 cm x10cm.



MÜTZE:



60 (68) M in Altrosa mit dem Nadelspiel 7 anschlagen, die M auf 4 Nadeln verteilen = je15(17) M. N unglatt re 18 (20) Rd in Altrosa, je 1 Rd in Wollweiß und Altrosa, 6 Rd in Wollweiß, 1 Rd in Altrosa und 2Rd in Wollweiß, dann in Altrosa stricken. In ca.16(18) cm Höhe die Abnahmen beginnen.



Dafür bei der 1.und bei der 3. Nadel 2 M stricken, dann 1 M re abheben, 1 M re stricken und die abgehobene M überziehen; bei der 2. und bei der 4. Nadel bis 4 M vor Ende der Nadel stricken, dann 2 M re zusammenstricken und die letzten 2 M stricken.



Diese Abnahmen in jeder 2. Rd noch 4 (5) x wiederholen = 40 (44) M insgesamt. Noch 1 Rd stricken, dann die 20(22) M der 1. und 2. Nadel über die 20 (22) M der 3. und 4. Nadel legen und die M mit Maschenstichen verbinden oder die M abketten und die Naht schließen.



Gesamthöhe = ca. 20,5 (23) cm.



HANDSCHUHE:



Für den linken Handschuh 28 (32) Min Wollweiß mit dem Nadelspiel 6 anschlagen, die M auf 4 Nadeln verteilen = je 7(8) M. Nun 5 cm im Bündchenmus- ter stricken.



Weiter glatt re stricken. In der 3. (5.) glatt re Rd den Daumenkeil beginnen. Dafür bei der 1.Nadel 1M re stricken, dann 1 M zunehmen (re verschränkt aus dem Querfaden der Vorrd herausstricken), 1 M re stri- cken, 1 M zunehmen und die Rd beenden.



Diese Zunahmen beidseitig der zuvor gearbeiteten Zunahmen in jeder 2.Rd noch 3x wiederholen = 9 M für den Daumenkeil. Nach der letzten Zunahme-Rd noch 1 Rdstricken, dann die 9 Daumenmaschen stilllegen.

Nun in Altrosa die 27 (31) M stricken, dann oberhalb der stillgelegten M für den Daumensteg 1 M neu anschlagen = 28 (32) M. Weiter in Rd stricken.



In ca.8 (10) cm Höhe ab Bündchen die Abnahmen beginnen. Dafür bei der 1. und bei der 3. Nadel 1 M re stricken, dann 1 Überzug arbeiten (1 M re abheben, 1 M re stricken und die abgehobene M überziehen); bei der 2. und bei der 4. Nadel bis 3 M vor Ende der Nadel stricken, dann 2 M re zusammenstricken,1 M re stricken. Diese Abnahmen in jeder 2. Rd noch 4 (5) x wiederholen. Die restlichen 8 M mit dem Arbeits- faden fest zusammenziehen oder die M mit Maschenstichen verbinden. Über die 9 stillgelegten M den Dau- men in Altrosa beenden. Dafür die M auf 3 Nadeln verteilen und in der 1.Rd aus dem Daumensteg 1 M re herausstricken. In der folgenden Rd diese M mit der nächsten M re zusammenstricken.



Noch 6(8) Rd stricken, dann 3x im Wechsel 1 M re stricken und 2 M re zusammenstricken.In der folgenden Rd 3x2 M re zusammenstricken, dann die restlichen 3 M mit dem Arbeitsfaden fest zusammenziehen. Den rechten Handschuh ebenso stricken, jedoch die Zunahmen für den Daumenkeil vor und nach der vorletzten M der 4. Nadel arbeiten.