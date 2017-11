Anleitung: Schöne Strickjacke für Kinder stricken

GRÖSSE 98/104 • 116/122 • 134/140 Die Angaben für die kleine Größe stehen vor den Klammern, für die größeren Größen in den Klammern, jeweils durch Schrägstriche ge- trennt. Steht nur eine Angabe, gilt sie für alle Größen.



MATERIAL:



Garn von Lang Yarns, Qualität „AlpacaSuperlight“ (54% Alpaka,24% Polyamid,22% Wolle, Lauflänge ca. 199 m/25 g): je 50 (75/75) g in Rosa Nr. 19, Koralle Nr. 28 und Zyklam Nr. 65.



Stricknadeln 5 und 5,5 sowie eine beliebig lange Rundstricknadel 5 und 4



Knöpfe in gewünschter Farbe und Form



ACHTUNG: DIE JACKE WIRD 2-FÄDIG GESTRICKT.



Kinder-Strickjacke stricken - so geht's:

BÜNDCHENMUSTER: 2 M re und 2 M li im Wechsel stricken.

GRUNDMUSTER: Siehe Schema:







Es sind nur die Hinr gezeichnet; in den Rückr die M stri- cken, wie sie erscheinen. Bei allen Teilen beidseitig zusätzlich je 1 Randm stricken. Die1. bis 24.R stets wiederholen.

MASCHENPROBE: Mit Nadeln 5,5 und2-fädig im Grundmuster: 15M und 26 R = 10 cm x 10 cm.



RÜCKENTEIL:



54(62/70) M mit Nadeln 5 und 2-fädig in Koralle an- schlagen und im Bündchenmuster stricken, die 1. Rückr mit Randm, 1Mli, 2 M re beginnen und mit 1M li, Randm beenden. In 4cm Höhe weiter mit Nadeln5,5 und 2-fädig in Zyklam im Grundmuster stricken.



In 39 (43/47) cm Höhe für den Hals- ausschnitt die mittleren 12 (14/16) M gerade, beidseitig davon in jeder 2. R 1x 2 M und 1x 1 M abketten.



In 42 (46/50) cm Höhe die restlichen 18 (21/24) Schultermaschen gerade abketten.



LINKES VORDERTEIL: 27 (31/35) M mit Nadeln 5 und 2-fädig in Koralle anschlagen und im Bündchenmuster stricken, die 1.Rückr mitRandm, 2 M li beginnen und mit 1 M li, Randm beenden. In 4 cm Höhe weiter mit Nadeln 5,5 und 2-fädig in Rosa im Grundmuster stricken.

In 25 (28/31) cm Höhe für den V-Ausschnitt 1x1 M, dann in jeder 4.R8(9/10) x 1 M abnehmen; dafür bis 4 M vor Ende der R stricken, dann 2 M re zusammenstricken,1M re, Randm. In42(46/50) cm Höhe die restlichen 18(21/24) Schultermaschen gerade abketten.



RECHTES VORDERTEIL: Gegen- gleichstricken, d.h. für das Bündchen die 1.Rückr mit Randm, 1 M li, 2 M re beginnen und mit 2 M li, Randm beenden. Für die Ausschnitt- Abnahmen Randm und 1 M re stricken, dann 1 M re abheben,1M re stricken und die abgehobene M überziehen.

ÄRMEL: 30 M mit Nadeln 5 und 2-fädig in Rosaanschlagen und im Bündchenmuster stricken.



In 4cm Höhe weiter mit Nadeln 5,5 und 2-fädig in Koralle im Grundmuster stricken. Dabei für die Ärmelschrägungen beidseitig in jeder 8.R7x1 M (in jeder 6.R10x1 M/ in jeder 6.R13x1M) zunehmen = 44 (50/56) M.



In 28 (32/38) cm Höhe alle M gerade abketten.

Den 2. Ärmel ebenso stricken.



AUSARBEITUNG: Die Teile spannen und unter feuchten Tüchern trocknen lassen. Die Schulternähte schließen, die Ärmel annähen, dann die Ärmel-und Seitennähte schließen. Für die Blende mit der langen Rund- stricknadel 2-fädig in Zyklam aus den vorderen Jackenkanten und dem rückwärtigen Halsausschnitt ca.176 (192/204) M herausstricken (M-Zahl teilbar durch 4) und im Bündchenmuster stricken, die 1. Rückr mit Randm, 2 M li beginnen und mit 2 M li, Randmenden. In 2cm Höhe beim rechten Vorderteil 4 Knopflöcher einarbeiten. Das 1.in ca.2cm Höhe, die übrigen 3 im Abstand von ca.7,5 (8,5/9,5) cm. Für ein Knopfloch 2 M abketten und die Mindernächsten R wieder neu anschlagen.In 4cm Blendenhöhe die M abketten. Die Knöpfe annähen.