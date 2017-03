Strickanleitung für Babyschuhe und flauschige Spielbälle

Ball und Babyschuhe stricken - hier ist die Anleitung:

Ball zum Spielen stricken:

Größe: Ø ca. 12 cm

Material: Garn von Lana Grossa, Qualität „Brigitte No. 1“ (85 % Schurwolle, 15 % Kaschmir, Lauflänge ca. 80 m/50 g): je 50 g in Natur Nr. 11, Rosé Nr. 18 bzw. Lichtgrau Nr. 19

Stricknadeln 4,5 sowie eine Wollsticknadel und Füllwatte

Kraus Re: Jede R re stricken.

Maschenprobe: Ungedehnt ca. 17–18 M und 24 R = 10 cm x 10 cm.

Streifenfolge: 6 R in Natur und 6 R in Rosé bzw. Lichtgrau im Wechsel stricken.

Ball: 20 M in Natur anschlagen und kraus re in der entsprechenden Streifenfolge stricken. Nach 48 R bzw. 8 Streifen die M der Nadel im Maschenstich an die M der An- schlagkante nähen. Mit der Wollsticknadel durch die Randm einer Seite stechen, den Faden festziehen und vernähen. Das Teil mit Watte füllen. Mit der Wollsticknadel durch die Randm der 2. Seite stechen, den Faden festziehen und vernähen.

Babyschuhe stricken:

Größe: Ø ca. 10 cm

Material: Garn von Lang Yarns, Qualität „Cashmere Premium“ (100 % Kaschmir, Lauflänge ca. 115 m/25 g): je 25 g in Grau Nr. 105 bzw. Beige Nr. 96.

Stricknadeln 3,5

Kraus re: Jede R re stricken.

Maschenprobe: Kraus re: 20 M und 40 R = 10 cm x 10 cm.

Hinweis: Das Garn reicht für 2 Paar Schuhe. In der Anleitung ist deshalb nur Farbe 1 (Fb 1) und Fb 2 angegeben.

Schuhe: In der Sohlenmitte beginnen. 40 M in Fb 1 anschlagen und kraus re stricken. In 5 cm Höhe, nach 20 R, beidseitig 1 x 8 M abketten = 24 M. In 9,5 cm Höhe, nach 38 R, weiter in Fb 2 arbeiten. In 11,5 cm Höhe, nach weiteren 8 R, die M abketten. Das Teil zur Hälfte zusammenlegen. Die Sohlennaht, die vordere und die obere Schuhnaht bis in ca. 8 cm Gesamthöhe schließen. Den oberen Rand nach außen umschlagen. Eine ca. 3 cm lange Quaste in Fb 2 anfertigen und an die Schuhe nähen (siehe Foto). Den 2. Schuh ebenso arbeiten.

