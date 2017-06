Riesenärger für Kinderfoto: Darf ein Papa DAS machen?

Der niederländische Moderator Arie Boomsma steht nach einem Foto von sich mit seiner Tochter in der Kritik - viele Eltern finden, dass er auf dem Bild eine Grenze überschritten hat, die nicht okay ist; schon gar nicht auf einem so öffentlichen Bild. Andere Stimmen hingegen können wirklich so gar nichts Schlimmes auf dem Foto entdecken. Im Video seht ihr Bild und Reaktionen: Wie schlimm findet ihr den Schnappschuss?