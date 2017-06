Du nennst mich Helikopter-Mama? Du kennst mein Kind nicht!

Unser Blog-Liebling: Kerstin Neumann hat mit Mann und drei kleinen Kindern ein turbulentes Leben, in das sie uns auf ihrem Blog "Chaos hoch 2" (demnächst "Kerstin & das Chaos") reinschauen lässt. Dabei erinnert sie uns mit ihrer guten Laune und Neugier ein bisschen an den kleinen Krümel, den sie in diesem Text beschreibt. Ansteckend!