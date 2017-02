Drillinge ohne Kaiserschnitt zur Welt gebracht - doch damit nicht genug

Ein Dreifachwunder⁰ – 35-Jährige bringt in der @Filderklinik Drillinge ohne Kaiserschnitt zur Welt. Mehr unter: https://t.co/C43yJ6CIGd pic.twitter.com/HYAx2yvDF8 — Die Filderklinik (@Filderklinik) February 27, 2017





Nour, Manar und Taha wurden von ihrer Mama Asma Ben Hadj Mohamed in einer Klinik in Filderstadt ohne Kaiserschnitt zur Welt gebracht. Innerhalb von unglaublichen 49 Minuten haben die drei am 16. Februar das Licht der Welt entdeckt!







Und damit noch nicht genug: "Sie kamen in der 35. Woche", erklärt Hauke Schütt, Chefarzt der Gynäkologie der Filderklinik stolz. Das sei bei Drillingen sehr außergewöhnlich, da sie meist schon einige Wochen früher zur Welt kommen. Außerdem handelt es sich um keine künstliche Befruchtung.



"Ich dachte, ich bekomme Zwillinge"

"Ich dachte, ich bekomme Zwillinge, erst bei der dritten Untersuchung stellten die Ärzte einen dritten Herzton fest", berichtete die 35-jährige Mama. "Ich war überrascht und hatte auch etwas Angst."



Doch letztendlich ist sie und der Papa der Babys überglücklich. Die beiden Mädchen und der Junge wiegen zwischen 1.700 und 2.500 Gramm. Sie sind gesund und munter, mussten nicht beatmet werden.



Laut dem Berufsverband der Frauenärzte liegt die Wahrscheinlichkeit für Drillinge bei 1 zu 7.000 - berechnet nach der so genannten Hellin-Regel. Und so wundervoll das auch ist, müssen wir dieser Mama ganz schön viel Respekt aussprechen!