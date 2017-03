An alle erschöpften Mütter da draußen - diese Zeilen sind für euch ♥

An jede erschöpfte Mutter da draussen: Du bist genug.

An die Mutter, die sich im Badezimmer einschließt, nur um eine Minute Ruhe zu haben, während Tränen ihre Wangen runterlaufen ...

An die Mutter, die so müde ist, dass sie denkt, nicht mehr funktionieren zu können und alles dafür tun würde, sich hinzulegen, um den Schlaf zu bekommen, den sie braucht ...

An die Mutter, die weinend auf dem Sofa sitzt nachdem sie ihre Kinder wegen einer Kleinigkeit angeschrien hat und sich nun schuldig und wertlos fühlt ...

An die Mutter, die verzweifelt versucht, sich ihre alten Jeans anzuziehen, um sich im Spiegel anzusehen und sich gut in ihrer Haut zu fühlen ...

An die Mutter, die das Haus nicht verlassen will, da der Alltag im Moment einfach nur schwer zu meistern ist ...

An die Mutter, die den Pizzadienst anruft, weil der Restaurantbesuch anders verläuft als geplant ...

An die Mutter, die sich einsam fühlt, egal ob Zuhause oder in der Öffentlichkeit unter Menschen ...

DU bist genug.

DU bist wichtig.

Du bist wertvoll.

Das ist eine Lebensphase für uns. Das ist eine wirklich wirklich schwere, herausfordernde und verrückte Phase für uns. Und am Ende wird es das alles wert sein. Aber für den jetzigen Zeitpunkt ist es hart. Es ist für uns in den verschiedensten Wegen einfach schwer. Wir sprechen nicht darüber, aber es ist schwer und es ist nicht nur bei Dir so.

DU bist genug.

DU gibst Dein Bestes.

Diese kleinen Augen, die dich anschauen - sie denken, Du bist perfekt! Sie denken, Du bist mehr als genug.

Diese kleinen Hände, die sich nach Dir ausstrecken - sie denken, Du bist die Stärkste und kannst die Welt erobern.

Diese kleinen Münder, die das Essen essen, was Du ihnen gibst - sie denken Du bist die Beste, denn ihre Bäuchlein sind voll.

Diese kleinen Herzen, die Dein eigenes berühren wollen - sie wollen niemals mehr. Sie wollen nur Dich.

Denn, DU bist genug. Du bist mehr als genug, Mama.

DU. BIST. ATEMBERAUBEND.





Diesen Text haben wir auf Facebook und verschiedenen Internet-Seiten gefunden. Leider konnten wir nicht die Original-Quelle herausfinden. Sonst hätten wir sie gern gefragt. Und uns für die schönen Worte bedankt. ♥♥♥ Falls ihr den Verfasser kennt, sagt uns bitte Bescheid.